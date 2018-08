Ciudadanos llevará a Fiscalía la agresión a una mujer en Barcelona por retirar lazos amarillos

Ciudadanos denunciará ante la Fiscalía la agresión que sufrió ayer una mujer mientras retiraba símbolos independentistas en Barcelona. El anuncio ha sido realizado esta mañana por la líder de la formación naranja en Cataluña, Inés Arrimadas, en una comparecencia en Jerez, su ciudad natal. Arrimadas considera que los hechos, calificados de "intolerables", podrían ser constitutivos de un delito de odio. Asimismo, y como repulsa a lo sucedido, su partido ha convocado una concentración ciudadana para el próximo miércoles a las siete de la tarde en el mismo lugar donde ocurrió la agresión.

La víctima, una mujer casada con un militante de Ciudadanos, fue agredida en el mediodía de ayer cuando se encontraba en el Paseo de Pujades de Barcelona, en la entrada principal del Parque de la Ciudadela, mientras retiraba lazos amarillos de la vía pública junto a su marido e hijos. Al parecer, un hombre se le acercó y, tras increparla, le propinó un puñetazo tirándola al suelo. La mujer tuvo que ser atendida en el hospital por una fractura en la nariz y hoy tiene previsto presentar una denuncia por la agresión.

Sin embargo, Arrimadas avanzó que su partido llevará lo ocurrido a la Fiscalía. "No podemos mirar hacia otro lado; vamos a dar apoyo a eas personas que están siendo señaladas solo por querer un espacio público para todos los catalanes", sentenció. No en vano, no dudó que lo ocurrido podría catalogarse como un delito de odio. Acto seguido, afirmó: "Desgraciadamente teníamos razón cuando dijimos que el procés generaría una grave fractura social en Cataluña".

Acto seguido, anunció la convocatoria de una concentración para el próximo miércoles, un acto que justificó señalando: "Lo que queremos representar es que vamos a seguir luchando por una Cataluña para todos, sin ocupación del espacio público con símbolos excluyentes". "No nos van a callar", aseveró.

La líder de Ciudadanos en Cataluña volvió a cuestionar la labor de los Mossos por "perseguir" a los que retiran los lazos amarillos y no a los que los ponen. Así puso como ejemplo que los funcionarios policiales catalanes procedieran a la identificación en un pueblo de Tarragona de unos ciudadanos que pintaron de rojo los símbolos independentistas. Por ello, anunció que su grupo solicitará la comparecencia del conseller de Interior, Miquel Buch, para que explique las "consignas" dadas a la policía autonómica catalana.

Arrimadas también anunció que su partido pedirá en el Congreso de los Diputados la comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, por la negativa a asumir la defensa del juez Pablo Llanera ante la justicia belga por la demanda que ha interpuesto Carles Puigdemont. La máxima responsable de la formación naranja en Cataluña no dudó en señalar que esta decisión es una "muestra" de que el ejecutivo de Pedro Sánchez "está en manos de los separatistas". "No se puede dejar tirado a un servidor de la Justicia que está investigando un golpe a la democracia", recriminó. Incluso apuntó que esta decisión corrobora "la falta de proyecto" del PSOE, una crítica que aprovechó para volver a exigir la convocatoria de nuevas elecciones generales ya que "Torra, Rufián y Bildu no pueden hacer que un Estado deje de defender a las instituciones españolas ante la demanda en el extranjero de un huido".