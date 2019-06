Cs pide a Tajani que prohíba la entrada de Puigdemont a la sesión constitutiva de la Eurocámara

Puigdemont se que ja de que Tajani no haya respondido a sus 4 cartas

El ex presidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y el ex consejero de Salud Toni Comín, acusaron este miércoles al presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, de "rehuir sus responsabilidades" al no haber respondido, dicen, a ninguna de las cuatro cartas que le han dirigido. "Negarse a responder no le ahorrará una respuesta de las autoridades judiciales europeas" ante lo que consideraron una "grave violación" de sus derechos fundamentales "que pone en riesgo los fundamentos de la democracia europea", según un comunicado. Puigdemont y Comín señalaron que desde el pasado 14 de junio han dirigido cuatro cartas a Tajani, reivindicando sus "derechos e inmunidad como representantes del pueblo europeo" y comunicando "las irregularidades cometidas por el Estado español que continúa bloqueando el escaño europeo" obtenido en las elecciones europeas del 26 de mayo. "Ninguna de estas cartas ha tenido respuesta. Faltan pocos días para la constitución del Parlamento Europeo y los responsables de velar por los derechos de los diputados continúan ignorando la petición dirigida en tiempo y forma por dos eurodiputados que han sido elegidos con más de un millón de votos", señalaron.