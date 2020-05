Ciudadanos fuerza al Gobierno a reducir su estado de alarma a 15 días

Finalmente, el Gobierno no solicitará al Congreso una prórroga de un mes del estado de alarma, lo hará sólo por 15 días, como hasta ahora, después de que un acuerdo con Ciudadanos lo haya forzado a esta reducción. El Consejo de Ministros, tal como había anunciado el presidente Pedro Sánchez, quería que la última prórroga se extendiese hasta el 27 de junio, pero la mayoría que sigue querer teniendo tanto con el partido de Inés Arrimadas como de ERC le ha llevado a esta rectificación.

Al término de este Consejo, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha explicado que el estado durará hasta el 7 de junio, que será sólo el Ministerio de Sanidad quien sustente el mando único y que el Gobierno volverá a pedir el 4 de junio una nueva prórroga "porque el estado de alarma debe alcanzar hasta el final del proceso de desescalada". Illa considera que es imprescindible tener un instrumento legal para restringir la movilidad de los ciudadanos.

El proceso de desescalada seguirá transcurriendo del mismo modo, de tal forma que el 25 de mayo varias provincias volverán a pasar a una nueva fase. Es lo que se espera en Andalucía, a excepción de Granada y Málaga.

La aprobación de un mes de este estado había causado ciertas dudas jurídicas y la oposición de Ciudadanos, que entiende que el Gobierno debe someterse cada dos semanas al Congreso. La Constitución especifica que estado se aprueba cada 15 días, aunque el desarrollo posterior de la ley regula estas excepciones abría esta opción.

La ministra portavoz, María Jesús Montero,ha explicado que el Gobierno busca el apoyo con todos los partidos, por lo que no excluye ni a Ciudadanos ni a ERC. "Si no saliese adelante el estado de alarma, se pondría en riesgo la salud de los ciudadanos", ha llegado a indicar la portavoz. Salvador Illa no ha querido pronunciarse sobre el anuncio de Ciudadanos sobre el final de la mesa de negociación con Cataluña. El titular de Sanidad era el miembro del Gobierno más implicado en esta negociación política, que quedó suspendida con el estallido de la pandemia de coronavirus.

Montero ha explicado que el Gobierno busca el apoyo entre todos los grupos, aunque difieran entre ellos, como es el caso de ERC y de Ciudadanos, menos con el PP y con Vox, porque se han autoexcluido de la negociación de la nueva prórroga.

Salvador Illa ha explicado que será esta miércoles cuando se produzca la publicación de la nueva orden sobre el uso de las mascarillas, que obligará su uso en los espacios públicos, calles y plazas incluidas, siempre que no se pueda mantener el espacio de dos metros entre personas. "Siempre que no sea posible guardar los dos metros, tanto en los espacios cerrados como en la vía pública es obligatorio usar mascarillas", ha indicado el ministro. La mascarilla obligada es la quirúrgica o higiénica.