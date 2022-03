Compromís llama "traidor" a Sánchez y dice que el Gobierno es un "rehén del régimen marroquí"

El senador de Compromís Carles Mulet ha llamado "traidor" este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Pleno del Senado y ha considerado que el Ejecutivo es "rehén del régimen marroquí" al respaldar su plan de autonomía para el Sáhara Occidental.

Las acusaciones de Mulet han tenido lugar en el marco de una pregunta en el Pleno del Senado dirigida a la vicepresidenta primera y ministra de Economía y Transformación Digital, Nadia Calviño, que ha manifestado su sorpresa por el "tono" del senador y por mezclar "cosas que no tienen nada que ver".

En su primera intervención, Calviño achacó el alza de los precios de la luz y de la energía en general a una supuesta preparación por parte del presidente de Rusia, Vladímir Putin, de la invasión de Ucrania con una restricción en la oferta de gas "que ha aumentado los precios en los mercados internacionales".

Sin embargo, Mulet no ha coincidido con la respuesta de la ministra y ha asegurado que "esto no viene de Putin", sino "de antes". Además, ha afeado las posibles consecuencias del respaldo español al plan de autonomía planteado por Marruecos para el Sáhara Occidental.

"Ya me explicarán qué van a hacer sin el gas ruso y también, seguramente, sin el gas de Argelia, que va a contestar contundentemente a la traición de Sánchez y del Partido Socialista (...) Un traidor no puede ser presidente del Estado español y para eso no le investimos. Más cuando se convierte en un rehén de un régimen como el marroquí", ha replicado el senador, que ha terminado su intervención con un cartel en el que se podía leer "Sáhara libre".