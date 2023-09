La Comunidad de Madrid, en aviso rojo por lluvias torrenciales

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso rojo (peligro extremo) por lluvias en toda la Comunidad de Madrid, donde se pueden acumular más de 120 litros por metro cuadrado en 12 horas este domingo.

El aviso rojo comienza a las 12:00 horas y se extiende hasta la medianoche en la zona metropolitana, sur, vegas, oeste y en la sierra, y podrían caer hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.Aunque se espera que las lluvias sean más intensas en el sur de la región, toda la Comunidad de Madrid se encuentra en peligro extremo por lluvias y tormentas.

La previsión es que las precipitaciones acumuladas este domingo puedan llegar a los 120 litros por metro cuadrado en las zonas sur, vegas y oeste, mientras que en las zonas metropolitana y la sierra se rebaja a los 80 litros por metro cuadrado.

La Aemet avisa de que esas precipitaciones son cantidades extraordinarias que pueden generar gran impacto, por lo que pide precaución a los ciudadanos.

Por su parte, la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 ha recomendado a los ciudadanos que extremen la precaución tras la confirmación del nivel rojo en la Comunidad de Madrid, y que, ante cualquier emergencia, llamen al 112.

Ya en la tarde de este sábado se recomendaba a los conductores que tengan previsto regresar este domingo a Madrid que adelanten su viaje para evitar circular por las carreteras durante la tarde, cuando se esperan las tormentas más virulentas.

También aconsejan no coger el vehículo privado si no es necesario y, de hacerlo, aumentar la distancia de seguridad, reducir velocidad, llevar alumbrado de cruce, conducir de manera suave y no atravesar balsas de agua cuya profundidad desconocemos.

Asimismo, piden retirar de balcones y terrazas elementos que puedan caer a la vía pública, no transitar por zonas arbóreas para evitar problemas con la caída de ramas, así como limpiar en nuestras viviendas canalones y desagües para que puedan absorber la cantidad de agua que se espera.Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martínez, a través de un mensaje en su cuenta personal de X, antes Twitter, también ha pedido que se extremen las precauciones durante este domingo y se minimicen desplazamientos.

El Ayuntamiento de Madrid ya activó el viernes el Plan de Actuación de Inundaciones (PAINUNAM) en la fase de alerta y seguimiento, y durante todo este sábado ha estado analizando la situación con las actualizaciones la Aemet.

No obstante, ante el empeoramiento de las previsiones en estas últimas horas, esta mañana está convocada una reunión de coordinación en el Centro Integrado de Seguridad y Emergencias de Madrid (CISEM) con los responsables de todos los servicios municipales implicados.

Además, el Ayuntamiento de la capital recuerda que ante tormentas en la ciudad las personas que estén en la calle deben ponerse al abrigo de los edificios para protegerse de los rayos, y si se va en coche, en caso de encontrarse con trombas de agua, no se deben cruzas tramos inundados.