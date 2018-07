El Congreso culminará la renovación de RTVE por la falta de acuerdo en el Senado

El Pleno del Senado ha rechazada a los cuatro candidatos propuestos por PSOE, Unidos Podemos y PNV para formar parte del Consejo de Administración de RTVE al no alcanzar la mayoría absoluta necesaria para ser designados en segunda vuelta, por lo que ahora tendrá que ser el Congreso quien los designe. Esta segunda votación -la primera se celebró el pasado martes y tampoco obtuvo la mayoría de dos tercios necesaria- se produce después de que el miércoles el Congreso eligiera, también en un segundo escrutinio, a los seis consejeros que le corresponde.

Ana Isabel Cerrada, Fernando López Agudín, Josep Lluís Micó y Juan Tortosa obtuvieron 92 votos a favor y 5 en blanco, mientras que los 143 votos del PP se consideraron nulos porque su lista no tuvo el respaldo de cuatro grupos, tal y como establece el decreto aprobado por el Gobierno para renovar RTVE de forma urgente y transitoria. Al no haber culminado el Senado con el nombramiento de sus cuatro consejeros, la tarea recae ahora en el Congreso, que tendrá un plazo adicional de 10 días para completarla a partir del 8 de julio, que era cuando finalizaba el plazo de 15 días fijado en el decreto para que las cámaras designaran al Consejo de Administración de RTVE y a su presidente.

Los socialistas acusan de "mercadear" al PP con los consejeros de la corporación

Así, la Cámara Baja tendrá hasta el próximo 18 de julio para celebrar hasta cuatro plenos más extraordinarios: dos para la elección de esos cuatro consejeros y otros dos para el presidente. La primera votación para elegir al nuevo presidente de la corporación pública podría celebrarse en el segundo Pleno extraordinario del Congreso, una vez que se hayan elegido a los cuatro consejeros, por lo que la Cámara Baja sólo celebraría tres sesiones para concluir el nombramiento de la nueva cúpula de RTVE.

El portavoz popular José Manuel Barreiro calificó de "grave" la situación porque "no se está respetando la democracia" ni tampoco al Senado, puesto que el PP no ha podido salvar a sus candidatos. Ander Gil, portavoz socialista, criticó al popular por hablar de "mercadeo" cuando la verdadera razón por la que no quiso sumarse a este acuerdo es que "no han conseguido los cinco consejeros que querían". "A ustedes más que el mercado les gusta el monopolio", le espetó.