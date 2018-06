El Congreso da el primer paso para igualar los permisos de maternidad y paternidad

El Congreso ha dado el primer paso para igualar los permisos de paternidad a los de maternidad hasta alcanzar las 16 semanas y que sean intransferibles y remunerados al cien por cien, tal y como ha planteado Podemos en una proposición de ley que ha recibido el respaldo unánime de todos los grupos.

También el PP ha apoyado la toma en consideración de la iniciativa pese a que, como ha recordado durante su defensa el líder de Podemos, Pablo Iglesias, el anterior Gobierno popular la vetó hasta en dos ocasiones.

Y aunque "desgraciadamente" ha venido tarde, por fin ha llegado el debate de esta proposición y con él la oportunidad de demostrar que el Parlamento "ha echado al PP del Gobierno" y que a partir de ahora el "Congreso de los Diputados y las Diputadas manda".

La regulación actual obliga a la madre a tomarse las seis primeras semanas de permiso y de forma voluntaria las diez siguientes; mientras, los padres tienen un permiso voluntario e intransferible de cuatro semanas desde el día de nacimiento, aunque en los Presupuestos de 2018 el PP y Ciudadanos habían pactado ampliarlo a cinco semanas.

Unidos Podemos plantea que los progenitores tengan ese mismo permiso intransferible de 16 semanas para el cuidado de menores en casos de nacimiento, adopción o acogida divisibles en dos periodos distintos: el permiso parental inicial de dos semanas y el crianza de catorce.

"Me toca muy de cerca y lo quiero dejar bien claro: a mí no me toca ayudar a mi compañera a criar a nuestros hijos, a mí me toca compartir esas tareas al 50%, y quiero que haya una ley que me obligue a hacerlo", ha subrayado el secretario general de Podemos.

No solo porque ella tiene derecho a no ser discriminada laboralmente, sino porque sus hijos "tienen derecho a crecer en un entorno y estructura familiar que no sea sexista". "No basta con que los planes de estudios enseñen que todos somos iguales, deben vivirlo en su casa", ha añadido.

Iglesias ha querido agradecer a la sociedad civil esta propuesta, especialmente a la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPiiNA), que ha enviado a varios representantes al Congreso a presenciar el debate.

Y ha acabado recordando a las tres mujeres que le criaron -su madre, su abuela y su tía abuela-, que tuvieron que hacer "muchas renuncias" para ello y a las que siente que debe algo. "Los hombres de este país les debemos a nuestras madres y abuelas hacer por nuestros hijos lo mismo que ellas hicieron por nosotros", ha concluido.