El Congreso mantiene la inviolabilidad del Rey con el apoyo de PSOE, PP, Vox y Cs

El Congreso se ha posicionado a favor de mantener la inviolabilidad de la familia real y evitar cualquier tipo de investigación con el respaldo del PSOE, PP, Vox y Ciudadanos al rechazar una proposición no de ley de Esquerra Republicana que se votará el jueves.

Nuevamente, se escenificará el jueves en la Cámara Baja las discrepancias entre los socios de gobierno, en esta ocasión sobre una iniciativa de ERC que pide suprimir la inviolabilidad y otras figuras "de especial protección judicial" a miembros de la monarquía.

ERC, como grupo proponente, ha cargado contra Pedro Sánchez y su Ejecutivo por cambiar de opinión sobre la Corona "en función del contexto o el interés", ha señalado la diputada Carolina Telechea al recordar que el presidente del Gobierno antes de ser elegido secretario general del PSOE apostaba claramente por suprimir la inviolabilidad del monarca.

Pero después, ha reprochado, Sánchez apostó por esta monarquía "corrupta" protegiéndola al vetar todas las comisiones de investigación que se han planteado sobre las presuntas irregularidades cometidas por el rey emérito.

El aforamiento no supone un debilitamiento ante la Justicia

Los socialistas se han defendido de estos ataques al subrayar que el aforamiento no supone un debilitamiento ante la Justicia ya que se pueden exigir responsabilidades, ha dicho la diputada Rafaela Crespín al puntualizar además que se trata de una reforma que exigiría un gran consenso.

Ha respaldado la Constitución sin titubeos y ha aprovechado el momento para pedir a ERC que haga cuanto antes al candidato Salvador Illa presidente de la Generalitat, que es lo que necesita Cataluña.

Las críticas al PSOE por apoyar la monarquía han seguido con el portavoz de En Comú Podem, Jaume Asens, quien ha justificado el voto a favor de Unidas Podemos porque "existe un problema democrático cuando no se pueden investigar los crímenes de corrupción de la monarquía".

Más reproches desde EH Bildu, cuyo diputado Jon Iñarritu ha pedido también al Gobierno que profundice en la transparencia de la Casa Real, mientras que el representante de las CUP Albert Boltrán ha acusado a los socialistas de proteger la monarquía, poniendo en duda que España sea una democracia plena.

Igualmente duras han sido las palabras de JxCat, cuyo diputado Jaume Alonso-Cuevillas ha recriminado al PSOE que haga "horquilla con Vox y el PP", en tanto que Mikel Legarda, del PNV, que ha apoyado la proposición de los republicanos catalanes, ha aprovechado para pedir además la supresión de todos los aforamientos "sin excepciones".

En el bando alineado en contra de la proposición de ERC, el diputado del PP Jaime Miguel Mateu ha ensalzado la figura del rey emérito Juan Carlos I por frenar el intento de golpe de estado un día como hoy y ha criticado que ERC "quiera tirar por la borda" todo el trabajo hecho por los ponentes de la Constitución y ha acusado a Rufián de traer "división y odio".

"¿Por qué se obcecan en quitar la inviolabilidad del Rey y no para ustedes (en referencia al aforamiento) porque si no, no podrían difamar a personas que ni siquiera han sido imputadas", ha criticado a ERC.

Desde Vox -que también rechazará la moción- el diputado José María Sánchez ha señalado que la propuesta de ERC no es técnicamente factible ya que la inviolabilidad carece de sentido toda vez que el rey no responde de los actos refrendados y ha puntualizado que "lo que pretenden es una patraña y están inhabilitados por su pasado y su presente futuro".

Por parte de Ciudadanos, Edmundo Bal ha sido muy duro con los independentistas "y podemitas" a quienes ha acusado de intentar socavar las instituciones del estado "y por eso atacan al rey, porque simboliza la unidad" y el diputado de Foro Asturias Isidro Martínez Oblanca ha justificado su voto en contra por ser una iniciativa que "descalifica el ejemplar periodo de transición".