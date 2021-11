El Congreso aprueba el nombramiento de Ángel Gabilondo como Defensor del Pueblo

El pleno del Congreso ha aprobado la elección de Ángel Gabilondo como Defensor del Pueblo en una votación que ha contado con 240 votos a favor, 6 en blanco y 3 nulos, por lo que ha superado la mayoría cualificada necesaria de tres quintos y pasará ahora al pleno del Senado para que vote su nombramiento.

Una votación que tendrá lugar el próximo martes en la Cámara Alta y una vez designado reunirá de nuevo la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo del Congreso para dar su conformidad previa al nombramiento de los adjuntos propuestos por Gabilondo, quien tomará posesión de su cargo el próximo 18 de noviembre.

En este caso, María Teresa Jiménez Becerril y Patricia Bárcena García serán las adjuntas primera y segunda, respectivamente.

Además del nombramiento del Defensor del Pueblo, el Congreso ha aprobado este jueves la renovación del Tribunal de Cuentas y de los cuatro magistrados del Constitucional, incluido Enrique Arnaldo, pese a las críticas internas en el PSOE y Unidas Podemos.

Gabilondo compareció el pasado 27 de octubre en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, que aprobó por mayoría su "idoneidad", y en su intervención aseguró que no será sectario en su nuevo cargo y que trabajará por el interés de todos los ciudadanos. "No debo, ni quiero, ni puedo excluir a nadie, ahora no debo ser partidista ni sectario", afirmó.