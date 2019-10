El Constitucional puede tumbar el recurso de los Franco por prematuro

El Tribunal Constitucional (TC) estudia ya el recurso de la familia de Francisco Franco que puede tumbar por ser prematuro ya que los nietos del dictador no han agotado la vía legal en el Supremo, al no haber formulado un incidente de nulidad. Fuentes jurídicas informaron de que la paralización de la exhumación del dictador, que solicitó la familia al tribunal de garantías el pasado jueves como medida cautelarísima, no se resolverá sin analizar previamente la viabilidad del recurso de amparo, que ha pasado ya a dictamen de los servicios técnicos siguiendo los cauces de una tramitación ordinaria y no urgente.

La familia presentó el pasado jueves un recurso de amparo de 120 páginas al TC en el que pedía como medida cautelarísima que paralice la exhumación de los restos del dictador de la basílica del Valle de los Caídos, acordada por el Gobierno y avalada por unanimidad en la sentencia del Supremo del 30 de septiembre.

El TS valorará otro recurso de la Fundación al tomar la decisión un Gobierno en funciones

Y el pasado viernes remitió un nuevo escrito en el que pedía que se pronunciara en 24 horas sobre la medida cautelarísima y en caso contrario acudirá al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Dicho plazo venció y según señaló el letrado de la familia, Luis Felipe Utrera, no recibieron respuesta alguna del Constitucional y ahora estudian si acudir directamente a Europa.

Lo que ocurre es que no existen precedentes en el TC de abordar una cautelarísima sin hacer un estudio previo de carácter técnico y formal sobre el propio recurso de amparo, añadieron las fuentes. Resulta que puede darse el caso de tratarse de un recurso prematuro pues la familia ni siquiera ha formulado incidente de nulidad contra la sentencia de Sala III del Supremo, es decir, no han agotado la vía previa antes de ir al TC, para la que disponen de 20 días desde la sentencia, por lo que aún estarían en plazo.

La cautelarísima es una medida muy excepcional que se aplica en supuestos muy extremos, de manera que suele ser poco probable que el Constitucional la acuerde, precisaron las mismas fuentes. Eso sí, lo que no implica es suspensión alguna de los planes del Gobierno; es decir, que no obliga al Ejecutivo a esperar a la resolución del Constitucional, sino que pude exhumar desde ya.

Esto es así porque mientras no se adopte ninguna suspensión, el aval del Tribunal Supremo (TSS) está completamente vigente.

Asimismo, el TS admitió a trámite un nuevo recurso de la Fundación Francisco Franco en el que reclama la suspensión del último acuerdo del Consejo de Ministros para la exhumación antes del 25 de octubre. La Fundación pidió la suspensión en un recurso en el que sostiene que un Gobierno en funciones no puede adoptar ese tipo de decisiones y que los tribunales deben pronunciarse también sobre ese acuerdo como hicieron sobre el decreto de exhumación.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo admitió el recurso y formó una pieza separada para ver si adopta medidas cautelares. Para ello, da tres días de plazo a la Abogacía del Estado para que se pronuncie sobre la suspensión del acuerdo que pide la Fundación Franco. De acuerdo con la resolución del TS, el magistrado Pablo Lucas será ponente del actual recurso.