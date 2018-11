El marido de Cospedal encargó a Villarejo investigar al hermano de Rubalcaba

La vida privada del hermano del ex ministro de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba fue uno de los asuntos que trató el ex comisario José Manuel Villarejo en las conversaciones que mantuvo en 2009 con María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, según nuevas grabaciones que este lunes han salido a la luz.

El portal Moncloa.com divulga más fragmentos de la reunión del 21 de julio entre los tres en el despacho de la ex secretaria general del PP en Génova 13, y de dos conversaciones entre el ex comisario, actualmente en prisión por el caso Tándem, y el empresario López del Hierro.

Moncloa.com asegura en el texto que acompaña la publicación de las grabaciones que, el 21 de septiembre, López del Hierro encargó a Villarejo un dossier sobre el hermano de Rubalcaba, por su supuesta relación con la propietaria de la agencia de detectives Método 3. En el audio se escucha decir al empresario: "¿Y tú crees que será fácil probar bien lo del hermano de Rubalcaba y Método 3?".

Entonces el ex comisario se refiere a posibles escuchas telefónicas y seguimiento de tarjetas de crédito, pero sin concretar nada más. Y advierte: "Están con 20.000 lupas. En el momento que me muevo un poco y tal se me ve el plumero. O se hace a nivel de mucha, mucha confianza…".

La semana pasada vieron la luz otros fragmentos de grabaciones, según los cuales, el marido de Cospedal propuso al ex comisario, en esa misma conversación, elaborar un dossier sobre Javier Arenas y la Fundación de Estudios Europeos, uno de los "trabajos puntuales" de los que se habló en el despacho de Génova 13.

Ahora, se difunden otra decena de fragmentos (que suman menos de diez minutos de grabación), que revelan como el ex comisario relató a sus interlocutores detalles de la vida privada de Alejandro Pérez Rubalcaba, "el punto débil" del ex ministro, que está "muy preocupado", se oye escuchar decir a Villarejo.

El ex comisario asegura a Cospedal y a su marido que el hermano del ex ministro -al que compara en su forma de actuar con Juan Guerra- tiene una relación con la propietaria de Método 3 (agencia de la que posteriormente se supo que estuvo implicada en el espionaje de, entre otros, la ex dirigiente del PP catalán Alicia Sánchez Camacho), y que frecuenta un prostíbulo.

Al igual que en otros audios ya conocidos, se habla del ex ministro Rubalcaba: "un genio de la estrategia", a quien le gusta ser "malandrín" y pasar "desapercibido". "Yo he hecho maldades con él", llega a afirmar Villarejo. También se habla de las filtraciones sobre la trama Gürtel, y se menciona el caso del Canal de Isabel II (que ya salpicaba a Ignacio González).