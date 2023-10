Realmente es una coyuntura muy inoportuna para tener un Gobierno con una posición agrietada. El PSOE –y por ende el Gobierno a través de su ministro de Exteriores– ha sido contundente en la condena al ataque terrorista de Hamás, como en la práctica totalidad de gobiernos occidentales. Los problemas han llegado con los matices de Sumar, socio de Gobierno. La relativización de la culpabilidad de Hamás apelando a la responsabilidad israelí por haber expandido su territorio en la guerra de los seis días en 1967 ha sido inoportuna, extemporánea y desaconsejable. Hay momentos en los que con condenar a los terroristas sobra el resto de la declaración. Como tampoco tiene sentido que el PP aproveche la ausencia de España de la firma del comunicado de condena del quinteto que suele fijar posiciones comunes sobre asuntos de geoestrategia (EEUU, Francia, Alemania, Reino Unido e Italia) como una supuesta "falta de liderazgo internacional" de España. Si Feijóo fuera hoy presidente del Gobierno su firma tampoco estaría en el documento. Una vez más, la política doméstica no tiene la consistencia ni el nivel básico de consensos para afrontar una situación que amenaza con complicarse y que nos puede afectar de pleno. Falta inteligencia de Estado y sobre frivolidad.

Una escalada en la región tendrá consecuencias terribles. La volatilidad es total. Si Hezbolá continúa sus ataques Israel incrementará la cadencia y la contundencia de su respuesta. El golpe de Hamás persigue desestabilizar los acuerdos entre Israel y Arabia Saudí, que ya ha bloqueado las negociaciones en curso como consecuencia de la respuesta israelí sobre territorio palestino. Así, puede entrar en juego el actor más cercano y con mayores implicaciones para España: Marruecos. En 2020, en los llamados Acuerdos de Abraham, cuatro países árabes (Emiratos Árabes Unidos, Barhéin, Marruecos y Sudán) normalizaron relaciones con Israel. El acercamiento diplomático y comercial con los saudíes acaba de truncarse. Hamás se ha opuesto con contundencia al acercamiento y acaba de presentar sus credenciales en forma de barbarie y muerte para tratar de acabar con ellos. En realidad, es un aviso patrocinado por Irán a los países árabes sobre las consecuencias de la normalización de relaciones con Israel, algo inaceptable para la teocracia islamista de Irán. En este escenario, además, Hamás se disputa la representación del pueblo palestino con la Autoridad Palestina de al-Fatah, más pragmática respecto a los acuerdos de saudíes e israelíes, que quedaron varados, posiblemente in aeternum, desde que Hamás lanzó la primera bomba.

LA situación en Oriente Próximo, tras las acciones terroristas de Hamás y la respuesta del Gobierno Israelí, ofrece los suficientes riesgos para España como para que el Gobierno hablara con una sola voz y la oposición hiciera un pequeño esfuerzo por pactar posiciones con el Ejecutivo. Los atentados de Hamás además de desnudar a los míticos servicios de inteligencia israelíes y relativizar la eficacia de su tecnología, han prendido una mecha en uno de los territorios más inflamables del planeta. Es una crisis de consecuencias aún desconocidas que tenemos literalmente a las puertas de casa. De la evolución de los acontecimientos puede depender incluso el desarrollo de la guerra de Ucrania. Occidente no tendrá recursos ni consenso político para el envío de armas Ucrania y a Israel.

Breverías

Yolanda rompehielos

El Gobierno se ha descolgado del informe sobre la amnistía del grupo de juristas expertos en el ámbito penal que ha encargado Sumar. Igual que se descolgó de la visita de Yolanda Díaz a Puigdemont. Aunque la sensación que generan estos movimientos es la del rompehielos que abre el camino con mayor o menor grado de concertación con sus futuros socios, los socialistas niegan la mayor. De hecho, el informe es duro de digerir. El lenguaje jurídico que envuelve la propuesta trata de convencer apelando a superar “la utilización exclusiva del derecho penal como instrumento para la solución de dicho conflicto”. Es una ecuación adulterada. No se aplicaron las leyes contra una idea política ni un conflicto sino contra quienes vulneraron las leyes por colocar urnas ilegalmente, cargarse su propio estatuto y vulnerar la Constitución declarando una independencia tan ficticia e ilegal como ruinosa para los intereses de Cataluña y la imagen de España. Un informe jurídico que parte de esa interpretación no puede acabar bien por muchos latines que le echen encima. Ya hay cartas sobre la mesa, se va desbrozando el camino para envolver la decisión política ulterior. Pero estas primeras parecen malas cartas.

ERC a lo Simeone: partido a partido

Llamada a Junqueras y reunión con Rufián. El PSOE va apurando los plazos y el guion para tratar de reunir votos para la investidura de Pedro Sánchez. La conversación telefónica con el líder de los republicanos catalanes tiene sentido político y simbólico. Junqueras estuvo entre rejas hasta que el Gobierno le concedió el indulto la legislatura pasada. Es un paso más en la normalización con que el PSOE necesita enmarcar todo el proceso. La peor noticia de la reunión es la voluntad expresada por Rufián de no alcanzar un pacto de legislatura: “Nuestro voto se gana partido a partido”, dijo. Mala noticia. La volatilidad implícita de una alianza parlamentaria en la que supuestamente participarán los independentistas, los nacionalistas vascos y Bildu y un gobierno compartido con Sumar (más los cinco diputados de Podemos, con "estatus" propio) sumada a tener que negociar ley a ley comenzando por los presupuestos no augura nada bueno. Todo lo que no sea un pacto de legislatura le añade más drama e inestabilidad al hipotético futuro Gobierno.

Los presidentes socialistas no juegan

Ni Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) ni María Chivite (Navarra) ni Adrián Barbón (Asturias) van a seguirle juego al PP y se ausentarán de la Comisión General de comunidades autónomas del Senado convocada por el PP para el próximo 19 de octubre. El PP, utilizando su mayoría en la cámara alta, pretende que se debata sobre la amnistía. Page y Chivite han dicho que tienen plenos en sus comunidades y Barbón que está en la semana de los Premios Princesa de Asturias. No se va a cobrar el PP la pieza de la división interna del PSOE, pese a que algunos, como Page, han sido contundentes contra una eventual amnistía a los afectados por el procés. El Senado, bajo control popular para presentar mociones, tortuguizar (como dicen en Costa Rica) leyes o convocar comisiones, dará juego la próxima legislatura. Otra cosa es que el resultado sea magro.