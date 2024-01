Cruce de acusaciones entre el PSOE y el PP por el muñeco de Sánchez en Ferraz

Desde el PSOE exigieron este martes al PP que condenaran el apaleamiento a un muñeco que representaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Por su parte, los populares, que denunciaron los hechos, piden a los socialistas que sean igual de críticos cuando los afectados sean otros.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, pidió al PP que se deje de "peros" y muestre de manera muy "contundente" su "rechazo" a la violencia física de los manifestantes en Ferraz. "Ya no nos valen los peros, porque los peros son justificativos de las acciones", añadió. "El PP tiene que entender de una vez por todas que tiene que ser tajante. Porque estos ataques, si lo hacen este tipo de fascistas, no son ataques contra Pedro Sánchez, contra los socialistas. Al final son ataques contra la propia democracia, contra el propio sistema", indicó, pidiendo a su vez que se deje de "alimentar" el odio.

López recordó al PP que lo que se dice en las tribunas "no es gratis" y que "siempre habrá gente que lo utilice como justificante de sus acciones". Asimismo, señaló que "esta hipérbole que solo lleva dentro insultos y descalificaciones" puede que sirva para movilizar a los votantes del PSOE, pero por otra parte son "un desastre democráticamente". También lamentó que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no condenara los actos, mientras que al ser preguntado sobre si algún miembro de la dirección de los populares se ha puesto en contacto con el PSOE tras el apaleamiento, López indicó que "no le consta".

Críticas populares

Por su parte, el portavoz adjunto del PP en el Congreso Rafael Hernando consideró "deleznable" el apaleamiento a la piñata que representaba al presidente, pero criticó que los socialistas pidan un castigo penal por este hecho y a la vez apoyen la tramitación de una ley para despenalizar las injurias a la Corona o el enaltecimiento del terrorismo.

En opinión del diputado popular, "lo del muñeco frente a Ferraz es tan deleznable como lo de aquellos que simulaban guillotinar" al ex presidente Mariano Rajoy o al Rey. Pero, según señaló en X, "lo malo es que los que sonreían en silencio" ante esas acciones y ahora se han convertido en "víctimas" de actuaciones similares, "buscan penalizar lo suyo mientras despenalizan las injurias a la Corona o enaltecer a ETA".

Una fórmula similar a la que utilizó el número dos de la comunidad de Madrid para hablar de la manifestación. El consejero madrileño de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, condenó "acciones" como la de Nochevieja en Ferraz e instó al PSOE a condenar con "la misma contundencia" cuando se utiliza "con fines espurios" la imagen de Isabel Díaz Ayuso. "Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid lógicamente no estamos a favor y condenamos todo este tipo de acciones", señaló el consejero.

Socios

Sin embargo, García Martín instó al líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, y a otros políticos a emplear "la misma contundencia" cuando la imagen de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es utilizada "con fines espurios", cuando se la insulta y cuando se la calumnia.

También se manifestó al respecto el diputado del PP y candidato a lehendakari, Javier de Andrés, que afirmó que los populares condenan la violencia "incluso contra los muñecos" y reprochó al PSOE que "no exige a sus socios que condenen asesinatos y secuestros", pero sí al Partido Popular que rechace el apaleamiento de un muñeco de Pedro Sánchez en Ferraz.

"Estoy viendo a Patxi López exigir al PP que condenen lo de la piñata de Pedro Sánchez en Ferraz, pero estos son los mismos que no exigen a sus socios que condenen asesinatos y secuestros, incluso de concejales del propio Partido Socialista", censuró.