Cruce de acusaciones entre PSOE y PP sobre la falta de una fecha para la reunión de sus líderes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a cerrar "ya" la fecha de la reunión entre ambos, que debería producirse antes de que termine el año, según su propuesta inicial. Mientras tanto, desde el PP, el portavoz en el Congreso, Miguel Tellado critica que llevan "48 horas" esperando a que los socialistas agenden la reunión.

El presidente del Gobierno considera que "no hay argumentos" para que los populares se opongan a los tres acuerdos que Sánchez ha puesto sobre la mesa. El jefe del Ejecutivo adelantó hace días que en esa reunión va a proponer al líder del PP renovar el Consejo General del Poder Judicial, que lleva cinco años caducado, reformar el artículo 49 de la Constitución para eliminar el término disminuidos del texto de la Carta Magna y también un acuerdo para el nuevo modelo de financiación autonómica.

Según ha indicado este jueves a la entrada de la cumbre del Consejo Europeo en Bruselas, entiende que las dos partes están tienen "agendas complicadas, sobre todo antes de finalizar el año", pero considera que "no hay razones ni argumentos" para que el PP no se siente a la mesa y puedan desbloquear esos tres asuntos, que están afectando al día a día de los ciudadanos, según ha remarcado.

El interés general

En esta misma línea Sánchez ha indicado a Feijóo que tiene el deber de trabajar por el interés general en los cuatro años de legislatura que tiene por delante, según ha subrayado, una vez terminado el periodo electoral. Considera que "merece la pena" que se pongan a negociar estos asuntos y reitera su intención de crear una comisión de trabajo con el PP, y recuerda que ya ha propuesto a la vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, al portavoz en el Congreso, Patxi López y al ministro Félix Bolaños, aunque en calidad de miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, según ha apuntado.

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha asegurado este jueves que su partido lleva "48 horas esperando" de Moncloa la agenda de la reunión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, algo que, a su juicio, evidencia que "mucho interés no hay" por parte del Gobierno.

En una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, Tellado ha señalado que ese encuentro entre Sánchez y Feijóo es "una cortina de humo para tapar" el debate sobre la ley de amnistía, cuyo primer debate se celebró elmartes en el Pleno del Congreso. Así, ha señalado que "después de anunciar cinco días antes" que Sánchez iba a llamar el líder del PP, "finalmente desde el gabinete de Sánchez llamaron al gabinete de Feijóo para tapar, la noticia del martes".

"Qué" se quiere hablar

Según ha dicho, "se acordó que lo importante no era cuándo, sino para qué, y que el Partido Popular quería conocer qué temas quiere abordar". En este sentido, ha subrayado que el PP quiere añadir a la agenda "los temas que verdaderamente preocupan a los españoles". "Y la realidad es que no han vuelto a llamar. Conclusión, mucho interés no hay. Llevamos 48 horas esperando una respuesta desde el Gobierno para saber de qué temas quiere hablar Sánchez y la incorporación de los temas del PP", ha agregado.

En cuanto a la reforma del CGPJ, Tellado ha avisado que "si va paralelo a la modificación de la ley para que los jueces elijan a los representantes de los jueces, como exige Europa", el PP estaría de aceurdo. "Si no, no hay mucho de qué hablar", ha apostillado. Sobre la financiación autonómica, ha asegurado que ya han dicho que este asunto debe tratarse de forma "multilateral, con todos en la misma mesa y con las cartas encima de la mesa, no con negociaciones bilaterales con los partidos independentistas como pretende el Partido Socialista". Y en relación al artículo 49 de la Constitución, Tellado ha afirmado que el PP está a favor "pero con garantías", de forma que ese proceso "no sirva para que los independentistas cuelen por la puerta de atrás vía enmienda esas reivindicaciones" relativas al modelo territorial.

Según Tellado, el PSOE "es un partido que no es de fiar". "Tienen que entender que no nos van a volver a engañar, que el Partido Popular tiene muy buena voluntad, es un partido de Estado, pero desde luego no vamos a permitir que nos tomen el pelo ni a nosotros ni a los 8 millones de españoles que nos dieron su voto", ha proclamado.