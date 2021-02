Cs llama al constitucionalismo a aprovechar la desmovilización independentista

El candidato de Ciudadanos a la Generalitat, Carlos Carrizosa, ha llamado a los electores constitucionalistas a ir a votar el 14-F y aprovechar la "oportunidad" que brinda un independentismo "dividido" y "desmovilizado" para acabar con una década de procés.

Carrizosa, que ha participado en el ciclo de ruedas de prensa que organiza la Agencia EFE con motivo de la campaña electoral del 14F, ha defendido que el tripartito que, según él, busca PSC con ERC y comunes "solo lo podrá evitar una movilización masiva que dé a Ciudadanos un buen resultado como para arrastrar al PSC inevitablemente a formar un Govern constitucionalista".

El candidato naranja ha reiterado que si el PSC tiene la opción de pactar con ERC y los comunes "lo hará" como ya hizo en el Congreso y "pese a tener la mano tendida" de Ciudadanos para políticas "sensatas" y "de centro".

"No renuncio a ganar aunque sea por un solo escaño al independentismo. Es verdad que está difícil pero si está difícil es por la abstención que afecta también a un electorado independentista desmovilizado y está muy frustrado por los constantes incumplimientos de promesas que les han hecho sus líderes y por la división que ahora tiene el espacio independentista", ha defendido.

Carrizosa, que ha insistido que "nada está escrito" y que se abre "una oportunidad para que se movilice el constitucionalismo", ha dicho en que a diferencia del PSC, Ciudadanos quiere "ganar" al independentismo "y no pactar con ellos".

El dilema

"Es una diferencia capital. O seguir con el procés vía tripartito o un Govern de cambio con Ciudadanos", ha subrayado.

Carrizosa ha destacado que las encuestas reflejan "una bolsa de indecisos que se puede achacar al desapego a la política", así como a la pandemia, que puede llevar a mucha gente mayor a no votar por sentirse inseguro con las medidas.

Igualmente, el líder de Cs ha achacado el posible aumento de la abstención respecto a 2017 a la distinta situación política que se vive.

Pese a todo, Carrizosa ha pedido a los que sienten "desapego" y "rechazo" a la política y al procés a que "en vez de inhibirse, salgan a votar porque solo con un voto a los constitucionalistas podrá producirse el cambio en un Govern que se ocupe de verdad de sus problemas".

Por lo que respecta al papel que podría jugar Ciudadanos en caso de empate en los primeros puestos entre ERC y PSC a la hora de facilitar una u otra presidencia en la Generalitat, Carrizosa ha dicho: "Nunca apoyaremos un Govern en el que esté ERC".

"Lo que contenga ERC en la ecuación nunca tendrá el apoyo de Cs", se ha reafirmado.

Por otro lado, sobre los comunes en el Govern, Carrizosa ha dicho que su "presencia en la Generalitat significa la exclusión de la influencia de Cs".

Sobre si aceptarían o no sus votos o los de Vox si los naranjas pudieran gobernar, Carrizosa ha dicho que aceptará los votos "vengan de donde vengan" para formar un ejecutivo autonómico constitucionalista.

No al cordón sanitario con Vox

A propósito de la formación del candidato Ignacio Garriga, Carrizosa ha destacado que se hayan "coaligado con Plataforma por Cataluña, un pequeño partido municipalista de extrema derecha con postulados racistas".

"No sé a qué conducirá", se ha preguntado tras insistir que no participará de cordones sanitarios en el Parlament contra Vox porque si son elegidos "será por voluntad de los electores" y porque en el Parlament ya le toca "bregar desde hace mucho" con planteamientos que, a su juicio, no se ajustan al calificativo de "democráticos" provenientes de partidos como la CUP o Junts.

Por último, preguntado sobre si Cs "ya no se siente protegido por el Ibex 35", Carrizosa ha dicho que esa supuesta querencia de las principales empresas españolas por la formación liberal "es una leyenda urbana" promovida por Podemos.

"Yo llevo en el partido desde su fundación y no he visto a nadie del Ibex, pero ni la sombra ni pintado al óleo", ha asegurado Carrizosa, quien ha añadido que sus palabras son "desde el respeto que un dirigente de un partido liberal tiene por las empresas del Ibex".