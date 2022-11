Cs busca un modelo bicéfalo, pero no distinto al PNV

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha señalado este martes que para el nuevo modelo bicéfalo que se plantea adoptar el partido eliminando la presidencia y creando dos direcciones, una política y otra orgánica, se han inspirado más en sus socios liberales europeos que en el PNV.

"Hemos mirado más los modelos europeos, hay muchísimos ejemplos", ha asegurado en una entrevista con RNE, recogida por Europa Press, a la pregunta de si el PNV es el espejo donde se ha mirado Ciudadanos (Cs) para cambiar su estructura interna y que Arrimadas lidere solo la dirección política y sea candidata a las elecciones generales.

Arrimadas ha resaltado que este cambio de momento solo es una propuesta y tendrá que ser aprobada por la militancia. Dicho esto, la líder de la formación 'naranja' ha indicado que han tomado como referencia, entre otros partidos liberales de Europa, al del primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, con quien ha podido hablar.

"Es una propuesta y a mí me parece que puede ser una buena idea", ha afirmado, subrayando que la refundación, que encara su recta final, ha supuesto unas "ganas de cambio y participación enormes". "Prometí un proceso en el que reformáramos todo", ha recordado. UNA MOCIÓN ES MÁS ÚTIL QUE UNA MANIFESTACIÓN

La presidenta de Ciudadanos ha admitido que es "difícil" que prospere una moción de censura contra el Gobierno, pero ha defendido que si la presentan afectaría a lo que "más le importa" al presidente del Ejecutivo que, a su juicio, son los votos. "Lo que podemos conseguir es que a Sánchez no le salga el plan tal y como lo tiene previsto, porque una moción puede alargar los plazos", ha añadido.

Así, ante el desinterés del PP de plantear la moción, la líder 'naranja' ha apuntado que "cuando uno es líder de la oposición tiene unos derechos, pero también una responsabilidad". "Aquí hay un tema muy importante y es que Sánchez quiere que esta nueva infamia que hacen de ponerle el Código Penal a medida de sus socios delincuentes condenados, lo quieren hacer rápido, que se apruebe antes de Navidad y que se entere la menor gente posible", ha agregado.

Preguntada acerca de si Ciudadanos se plantea manifestarse contra la derogación de la sedición, la diputada ha insistido en que la "propuesta útil" para retrasar los plazos y dar más repercusión mediática es la moción de censura. Y es que, ha asegurado que "Sánchez no tiene límite", haciendo referencia a la posible reforma del delito de malversación.

"La próxima vez que quieran montar una red clientelar como la que han montado en Andalucía, les va a salir más barato igual que a los separatistas cuando quieran dar un golpe de Estado que va a estar patrocinado por Sánchez", ha asegurado.

Arrimadas ha aseverado que se ha demostrado que se puede "intentar dar un golpe de Estado desde las instituciones" y, por ello, "si hay que cambiar el Código Penal es para dar más herramientas en el próximo golpe de Estado y no para facilitárselo a estos señores".

Manifestación de los sanitarios

Preguntada acerca de si Cs se siente cómodo con la versión del Gobierno de Ayuso que vincula la huelga sanitaria en la Comunida de Madrid con la politización de la protesta, Arrimadas ha subrayado que no "secundan lo que dice Ayuso", pero tampoco se suman a las tesis de Podemos.

"Ni secundamos lo que dice la señora Ayuso de que el problema no existe y se lo inventa Podemos, porque no es verdad, pero desde luego no nos verán ustedes sumados a las tesis de Podemos y de ciertos partidos de la izquierda que se manifiestan los primeros en Madrid y luego donde gobiernan ellos callan", ha argüido la diputada de Cs.

Arrimadas considera que el problema se debe abordar desde el Gobierno central y es partidaria de que haya "cierta recentralización" de competencias en Sanidad para garantizar, "que no haya tantísimas diferencias, que las hay, entre una comunidad"