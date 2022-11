Díaz defiende que Sumar no le pide el carné a nadie e Iglesias insiste en un sitio para Podemos

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha respondido a Pablo Iglesias, quien pidió respeto para Podemos, que ella nunca critica "a nadie" y que no es su "estilo".

La también ministra de Trabajo y Economía Social ha presentando su proyecto Sumar y, antes de un encuentro con el filósofo Daniel Innerarity, ha declarado a los medios que ella habla de propuestas políticas.

"Es mi manera de hacer política, creo en el respeto a la ciudadanía y me ocupo de resolver los problemas de mi país. Me van a encontrar siempre trabajando. No critico a nadie, mi trayectoria lo demuestra", ha sentenciado.

Díaz ha explicado que Sumar es un movimiento ciudadano donde cabe todo el mundo: "Ayer estaban representantes de todas las izquierdas de Pamplona, lo vieron ustedes. Aquí cabe todo el mundo. La política sirve para cambiar la vida de la gente. No le pedimos el carné a nadie".

Además, ha defendido que esta plataforma no es "perjudicial" para la izquierda porque "Sumar va de resolver esa fractura que hay entre la ciudadanía y las instituciones". "Se están cambiando las cosas porque hemos llegado otras personas con otros pensamientos. El revulsivo se llama Sumar. Vamos a reencontrarnos con la gente que no quiere participar. Queremos ganar el país, eso es transformar el país", ha dicho.

Iglesias insiste en pedir respeto

Mientras, el ex líder de Podemos Pablo Iglesias ha reafirmado que la "humildad, la generosidad y el respeto por los aliados es condición de posibilidad para el éxito de la izquierda", destacando así que la formación morada es la formación principal a la izquierda del PSOE, por delante de Sumar o IU.

Así lo ha trasladado en Twitter al compartir una información publicada por el diario '20 minutos', donde en base a datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) el 41% de los votantes a la izquierda del PSOE son de Podemos, el 34% de UP (la confluencia actual de Podemos, IU y los comunes), el 17% son de Sumar (la plataforma que impulsa Díaz) y el 6% de IU.

Algunos dirigentes de la formación también han compartido este análisis del reparto de la intención del voto dentro del espacio confederal, como es el caso del portavoz parlamentario en el Congreso, Pablo Echenique.

"Estos números deberían hacer reflexionar a quien piense que basta con el apoyo de la progresía mediática para avanzar", ha lanzado el ex vicepresidente. "Con esta correlación de fuerzas todos debemos ser humildes y respetuosos", ha ahondado en declaraciones posteriores a TV3, recogidas por Europa Press.

A su vez, ha añadido que hay sectores que están tratando de "influir en la interna" para intentar "destruir" a Podemos, pero que estos números son "muy representativos" y la formación morada se "hace valer" al seguir siendo "clarísimamente" la fuerza "hegemónica" en este espacio electoral, que atraviesa momentos de tensión interna sobre la futura relación entre Podemos y Sumar.

Es más, ha reiterado que fue Podemos quien propuso a Díaz como ministra, mientras que "sus partidos" no lo hicieron, y que llevó a otras formaciones de izquierda al Consejo de Ministros cuando no apoyaron la estrategia de llevar hasta el final la negociación de entrar en el Gobierno en 2019, en clara referencia a IU.

Por tanto, ha opinado que puede haber "cantos de sirena" desde sectores mediáticos que trasladen la idea a Díaz de que "prescinda" de Podemos para que le vaya bien, algo "muy difícil" a tenor de estos datos de representatividad del voto a la izquierda del PSOE.