El Gobierno denuncia una “cacería” contra Duque y Delgado que roza lo personal

El presidente del PP, Pablo Casado , afirmó a su vez en un acto en Jerez que "el Gobierno se cae a trozos, no aguanta más y ya es la orquesta del Titanic". Además, acusó a Pedro Sánchez de estar "utilizando a sus ministros, con dos dimitidos y dos en el alambre, como escudo".

La portavoz adjunta de Podemos, Ione Belarra , aseguró por su parte que las explicaciones de Duque no son "en absoluto convincentes", y reclamó su destitución recordando que fue el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien aseguró en 2015, antes de llegar a La Moncloa, que no mantendría en su equipo a alguien que hubiera creado una sociedad pantalla para eludir impuestos.

Sin que mediaran preguntas de los informadores, Celaá culpó de esa campaña de acoso "que ha traspasado límites más allá de los razonable" a una "minoría" representada por el PP y Ciudadanos, partidos que, a su juicio, no han asumido que han perdido el poder "democrática y constitucionalmente".

El ministro admite “errores” pero se niega a dimitir

Pedro Duque aseguró este viernes que no se plantea dimitir por haber creado una sociedad para gestionar sus bienes inmuebles y que subsanará cualquier "error" en sus obligaciones fiscales si este se hubiera producido. "He hablado" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y "hemos concluido que no debería de tener ningún problema y que, desde luego, subsanar los errores lo vamos a hacer", declaró el ministro la prensa al margen de un Consejo de Ministros de Competitividad de la UE. Duque insistió en que nunca ha tenido "ninguna intencionalidad de evadir impuestos ni de tener ninguna ventaja fiscal indebida" y se mostró dispuesto a explicarse en el Congreso si es necesario.