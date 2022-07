ERC pide a JxCat que se sume a la mesa de diálogo y "no ponga piedras en el camino"

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha pedido a JxCat que se sume a la reunión de la mesa de diálogo que está previsto que se celebre esta semana en vez de "poner piedras en el camino", ya que autoexcluirse "significa hacerle un flaco favor al independentismo".

Marta Vilalta ha pedido a JxCat que, al ser parte integrante del Govern, no renuncie a estar representada en la reunión de la mesa del diálogo, y al Estado ha querido transmitirle un mensaje: "puesto que el proceso de negociación es irreversible, cuanto antes se ponga (a negociar) mejor".

Ha considerado que empieza "una semana intensa, importante para retomar la negociación entre el Estado y Cataluña" y ha insistido en que la posición política de ERC no ha variado y sigue defendiendo "avanzar hacia los objetivos de la autodeterminación y la amnistía".

"Sentar al Estado a una mesa desde el reconocimiento explicito del conflicto es lo que nos reconoce a nivel internacional, y sabemos que es una negociación que pasa por varias etapas, pero hemos podido articular nuevas garantías, y una metodología necesaria", ha apuntado.

Según Vilalta, "hay que poder acabar con la criminalización persistente del independentismo y hay que superar la judicialización, por lo que nos gustaría que en esta negociación se sumen nuestros compañeros de viaje, JxCat, en lugar de poner piedras en este camino".

"Quien se excluya de este camino estratégico nos está debilitando, y hace un flaco favor al independentismo", ha insistido la portavoz de ERC, que ha dicho desconocer si la parte estatal tiene previsto poner encima de la mesa la reforma del delito de sedición. "Oímos hablar mucho sobre esto pero propuestas sobre la mesa no hay, lo que demuestra que es necesaria la negociación", ha recalcado Marta Vilalta.

Por su lado, el vicepresidente y portavoz de JxCat, Josep Rius, ha dado este lunes por "agotado el modelo de mesa de diálogo pactado entre PSOE y ERC" porque no es eficaz para "resolver el conflicto entre Cataluña y España", por lo que ha llamado a las fuerzas independentistas a forzar una "negociación real".

JxCat, que defiende "pasar página, pasar a la acción y consensuar con el resto de fuerzas y entidades soberanistas" la apertura de "una nueva etapa".

El PSC ha subrayado que está "a favor" de reformar el delito de sedición, si bien ha apuntado a la necesidad de alcanzar un consenso suficiente para que llegue al Congreso de los Diputados y pueda salir adelante.

Por su parte, la portavoz del PSC, Elia Tortolero, ha dicho en rueda de prensa que desconoce los temas principales que abordará la mesa de diálogo y ha eludido comentar si la reforma del delito de sedición será uno de ellos.

Tortolero ha remarcado su posición a favor de la reforma, aunque ha apuntado al consenso como condición necesaria para avanzar: "En el momento en el que haya un consenso, estoy segura de que el Gobierno lo llevará al Congreso y podrá salir adelante".

A su vez, Tortolero ha preferido "no condicionar" el trabajo de los respectivos gobiernos y "no opinar" sobre "qué tiene que estar o no en esta mesa de diálogo".