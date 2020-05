ERC exige “desconfinar” la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha afirmado este lunes que mantiene "vías abiertas" con el Gobierno central y ha insistido en la necesidad de fijar una fecha para retomar la mesa de negociación entre el Gobierno central y la Generalitat sobre el conflicto en Cataluña.

En rueda de prensa telemática, Vilalta ha dicho que todavía no hay "concreciones" por parte del Gobierno sobre la fecha para reanudar la mesa de diálogo, pero que le consta el compromiso del Ejecutivo central de poderla retomar.

Pese a la falta de concreciones, ha sostenido que debería poderse celebrar lo antes posible y ha avisado de que ERC presionará al Gobierno para poder concretar esta nueva fecha.

"Si puede ser antes del verano, perfecto. Es lo que tendría que suceder", ha asegurado Vilalta, después de que la líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, haya dicho que ve posible que la mesa se retome antes de verano si se mantiene el buen ritmo de descenso de la pandemia.

Recursos ante el TC

El Tribunal Constitucional (TC) ha convocado un pleno que espera pueda celebrarse de forma presencial el próximo 16 de junio cuyo orden del día viene repleto de asuntos, entre ellos el previsible rechazo de las recusaciones presentadas tanto por el ex vicepresidente del la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras como por el ex conseller Raül Romeva y la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell, condenados por sedición en la causa del procés, contra los miembros de este órgano.

El Pleno se celebrará de forma presencial a no ser que las circunstancias sanitarias obliguen a cambiar de planes después de que el anterior, el pasado 6 de mayo, se tuviera que realizar de forma telemática. Para ello ya se trabaja en buscar una sala que permita a los doce magistrados reunirse guardando las distancias de seguridad, lo que parece complicado en el habitual salón de Plenos según han señalado a Europa Press en fuentes de este órgano.

Así, además de rechazar previsiblemente las recusaciones -dado que no se encuentran motivos de parcialidad y además los magistrados del TC no pueden ser sustituidos- la Sala prevé también resolver de forma definitiva las peticiones de suspensión de condena solicitada por otros condenados por el Tribunal Supremo en la misma causa, las de los ex consellers Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa y Joaquim Forn, el ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez y el líder de Ómnium Cultural Jordi Cuixart.

En el último Pleno no presencial, los magistrados rechazaron suspender de urgencia -es decir, sin escuchar al resto de partes- la ejecución de las condenas, si bien acordaron formar pieza separada y conceder un plazo de tres días a los solicitantes de amparo y a la Fiscalía para que efectúen las alegaciones convenientes.