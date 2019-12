ERC presiona: "doctrina Junqueras" o bloqueo a Sánchez

Flecos, al pacto de ERC para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno sólo le faltan unos flecos, pero no son de hilo sino de metal noble. Los independentistas catalanes no darán el sí hasta que la Abogacía del Estado no se pronuncie sobre la inmunidad de Oriol Junquera, su líder encarcelado en Lledoners. Es este preso, condenado por sedición, quien posee la llave del Gobierno de España. Todo apunta a que la Abogacía se manifestará a favor de que Junqueras pueda salir de prisión para recoger su acta de eurodiputado, aunque lo que está en discusión es si irá a Bruselas a recogerla o si sólo se desplazará a la sede de la Junta Electoral Central.

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha sido la que ha informado de que el acuerdo está listo a falta de unos "flecos". En realidad, los negociadores socialistas tienen cerrado el acuerdo desde hace varios días, tanto con Unidas Podemos como con ERC. Es la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la que se ha entendido con los de Pablo Iglesias y ya no hay ninguna discrepancia sobre el programa de Gobierno. Más complicado ha sido con ERC, que no quería ni más competencias para la Generalitat ni nuevas inversiones, sino una mesa de negociación política sobre el conflicto catalán. La tienen, Pedro Sánchez ha vuelto a Pedralbes, a aquel acuerdo que se estropeó por el president Quim Torra.

Pero ERC no deja de presionar. Uno de los dos partidos de la revuelta institucional del 1 de octubre de 2017, cuyos líderes están encarcelado y huido, tiene ahora la llave de la gobernabilidad y el mango de la sartén. Y ahora presiona para mejorar la postura que adoptará la Abogacía del Estado ante el Tribunal Supremo, el que en última instancia se debe pronunciar sobre el encaje de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La Abogacía ya se manifestó a favor de que Junqueras saliese de prisión para recoger su acta de eurodiputado cuando fue elegido en urnas. Como también lo hizo la Junta Electoral Central. Fue el juez del Supremo quien se negó, una actitud que es la que ha sido rechazada ahora por el TJUE.

Pero puestos a presionar, ERC no tiene límites. No busca que Junqueras salga a recoger su acta ante la Junta Electoral Central, sino que el republicano pueda salir para viajar a Bruselas y quede en libertad mientras no se conceda el suplicatorio al Supremo. Marta Villata ha dicho este lunes que "la doctrina Junqueras" no podía favorecer a todo el mundo, menos a Junqueras. Vilalta se refería a Carles Puigdemont y Toni Comín, ambos huidos, que ya han podido entrar en la Eurocámara para tramitar su acta de eurodiputados.

De este modo, el debate de investidura de Pedro Sánchez se acerca más al 5 de enero que al 30 de diciembre, que es la fecha preferida por los socialistas. No obstante, la Mesa del Congreso ha habilitado los días 28, 29 y 30 de diciembre para la sesión por si hiciese falta. Como enero es inhábil en el calendario parlamentario, bastaría que la presidenta Meritxell Batet fijase el pleno del 2 al 5 de enero para que se convocase. Las prisas de Sánchez también tienen mucho que ver con las presiones. El presidente del Gobierno planifica un salto mortal sin red que desagrada a buena parte del PSOE y a muchos poderes del Estado. Es un Gobierno de coalición con Unidas Podemos, pero con el apoyo de un partido que acaba de salir de un proceso de sedición y que proclama que su objetivo es volver a convocar un referéndum de independencia-

Hay expectación entre los partidos por el mensaje de Nochebuena del Rey de este martes, como por su intervención en Reyes en el Día de la Pascua Militar. En 2018 no hubo mención a Cataluña en el mensaje navideño, pero esta vez parece probable que, al menos, haga una referencia a la formación de un Gobierno después de medio año con uno en funciones. En el PSOE también hay tensiones, pero los barones más críticos han optado por callar ante el aviso de Ferraz de que la investidura es inminente. Son estas razones las que provocan las prisas de Sánchez por cerrar su investidura lo antes posible, aunque sea en unas semanas en que media España está de vacaciones.

Sí se ha pronunciado ya la Fiscalía, contraria a que la sentencia del TJUE afecte a la situación de sentenciado de Junqueras. El argumento del Ministerio Público es que este tribunal se pronunció sobre un hecho superado: Junqueras no está ahora en prisión provisional, sino juzgado y condenado. En su escrito, sostiene que "la inmunidad no puede convertirse, en ningún caso, en un refugio protector o generador de impunidad frente al legítimo ejercicio de la función jurisdiccional, y mucho menos, de la impunidad buscada (...) con el único propósito de eludir la acción de la Justicia".