ERC recuerda a Sánchez que "no estará al lado, sino de cara"

El coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, reafirmó la voluntad de afianzar la mesa de negociación entre los gobiernos del Estado y catalán, pero avisó a Pedro Sánchez de que a Esquerra "no la tendrá al lado, sino de cara" para hablar de los derechos de los catalanes. En su intervención en abierto en la reunión del Consell Nacional de ERC celebrada ayer, el vicepresidente del Govern y coordinador nacional de Esquerra, Pere Aragonès, afirmó que para afrontar la crisis sanitaria y socioeconómica provocada por el coronavirus "es una exigencia colaborar entre todas las administraciones".

"Quienes nieguen esta colaboración buscan titulares efímeros", señaló, porque en la actual situación "es preciso colaborar y trabajar conjuntamente entre las diversas administraciones", algo que, según dijo Aragonès, a ERC no le asusta, y que pasa también por "confrontar y hablar con quién piensa diferente". "Debemos hacernos oír en todas partes" y, aunque negociar genere algunas veces "contradicciones", quien "no se mueve no avanza".

En este punto quiso transmitir "un mensaje claro y concreto" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y es que "a ERC no nos tendrá al lado, sino de cara para hablar de las necesidades de hoy, de los derechos de nuestra ciudadanía, para defender el derecho de autodeterminación y la independencia", así como de "la amnistía de los presos políticos y exiliados".

"Habrá mesa de negociación", destacó Aragonès, porque "es la primera vez que conseguimos sentar en una mesa al Estado para hablar del conflicto político, y no desaprovecharemos esta oportunidad", si bien ERC es "consciente de las dificultades y recelos". Se mostró partidario de "poner al Estado delante de sus propias contradicciones", en una clara referencia a lo ocurrido con los informes de la Guardia Civil y la destitución del jefe de la