ERC retrasa para después de Reyes la investidura al convocar el jueves a las bases

La Ejecutiva del ERC se reunió este lunes por la tarde y zanjó la cita con un mensaje claro: "Dejamos en manos de la militancia la decisión sobre la investidura de Sánchez", afirmó su portavoz, Marta Vilalta, que confirmó que su partido convocó al Consell Nacional a las cinco de la tarde del próximo jueves, por lo que retrasa los planes de Pedro Sánchez de empezar la sesión de investidura esa misma mañana –como confirmó esta noche una fuente del Gobierno a Europa Press– para culminarla en la víspera de Reyes, ya que entre la primera votación, que sería el viernes, hasta la segunda, el domingo, deben pasar 48 horas.

"Imposible", así se mostraron fuentes cercanas a la negociación sobre convocar el pleno el jueves, mencionando la posibilidad de empezarlo el sábado, de manera que la primera votación fuera el domingo, y la segunda, el próximo martes, cuando Sánchez superaría la votación al necesitar ya tan sólo más votos a favor que en contra.

Esquerra no tiene tanta prisa como el candidato socialista. "La convocatoria del Pleno de investidura no depende de ERC. Eso le toca al Estado", corroboró Vilalta, quien propone a las bases que voten por la abstención porque "no podemos renunciar a intentar la vía de la negociación; creemos que todo el independentismo tenemos esa oportunidad de sentarnos en una mesa, Cataluña con el Estado".

La dirigente secesionista hizo hincapié en que "cuando decimos que es una mesa entre gobiernos es entre gobiernos" y celebró que ERC haya logrado el reconocimiento de que hay un "conflicto político". También se pronunció sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre la inmunidad de su líder, Oriol Junqueras. "Pusimos en el centro del debate las alegaciones de la Abogacía del Estado porque era una fórmula de credibilidad, lo que hace falta hacer es aplicar la sentencia del TJUE. Junqueras debe ser liberado y ejercer como eurodiputado en plena libertad. No es un gesto, es cumplir la legalidad".

El "gesto" de la Abogacía llegó este lunes por la mañana cuando se dieron a conocer las alegaciones tras el fallo que reconocía su inmunidad. Y la Abogacía solicitó al Supremo que permita al líder secesionista tomar posesión como eurodiputado en Bruselas y ejerza sus funciones mientras mantenga ese estatus, al tiempo que urgió al tribunal a tramitar "a la mayor brevedad" ante el Parlamento Europeo la suspensión de su inmunidad.

No obstante, la última palabra la tendrá el tribunal que preside Manuel Marchena, que estudiará las alegaciones de las partes antes de dar respuesta al recurso de súplica de Junqueras. La Sala no prevé pronunciarse sobre el alcance del fallo de Luxemburgo hasta pasada la festividad de Reyes.