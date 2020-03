ERC ganaría las catalanas y sigue sin haber mayoría independentista

ERC ganaría las elecciones al Parlamento de Cataluña, con 33-35 escaños, por delante de JxCat (28-30) y el PSC (23-24), mientras que Ciudadanos caería a la cuarta plaza (16-18), según la estimación del último barómetro del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat.

Catalunya en Comú Podem conseguiría entre 13 y 14 diputados, seguida de la CUP (8-9) y el PPC (7-8), mientras que Vox podría entrar por primera vez en el Parlament (0-2).

Así lo refleja la encuesta elaborada por el CEO a partir de 2.000 encuestas realizadas entre el 10 de febrero y el 9 de marzo.

Según el CEO, las tres fuerzas independentistas -ERC, JxCat y la CUP- superarían juntas el listón de 68 diputados que marca la mayoría absoluta y sumarían entre 69 y 74 escaños, aunque en estimación de voto porcentual se quedarían en un 48,7%.

Con respecto al último barómetro, de finales de 2019, se acortan las distancias entre ERC y JxCat, ya que en diciembre la estimación les concedía 38-39 y 29-31 escaños, respectivamente.

En cuanto a intención directa de voto, ERC sigue apareciendo en primer lugar (22,1%), por delante del PSC (13,4 %), JxCat (10,2 %), los comunes (9,3 %), la CUP (6 %), Ciudadanos (3,4 %), el PPC (2,1 %) y Vox (1,9 %).

Proyección calcada al 10-N

El barómetro también incluye una estimación de voto para las elecciones al Congreso, con una proyección prácticamente idéntica a los resultados del pasado 10 de noviembre. Si las elecciones generales se celebrasen ahora, según el CEO, ERC volvería a situarse como primera fuerza (13-14 escaños), seguida del PSC (12), JxCat (7-8), En Comú Podem (7), el PPC (3), la CUP (2), Vox (2) y, en último lugar, Ciudadanos (1).

El no a la independencia sigue siendo mayoritario en Cataluña, con un 47,1%, si bien los partidarios de un Estado catalán independiente recortan distancias y se sitúan en un 44,9%, según el barómetro del CEO.

El 71,2% de los catalanes quiere una república, mientras que el 14,4% prefiere mantener la monarquía, un 12,1% no lo sabe y un 1,8% no contesta, según el sondeo.

Así lo muestra la encuesta publicada este viernes, realizada después de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, anunciara que diría la fecha de las elecciones una vez se hayan aprobado los Presupuestos.

La última vez que el CEO había preguntado qué forma de gobierno prefieren los ciudadanos, si monarquía o república, fue en abril de 2019, cuando la república obtuvo un 75,9% de los apoyos y la monarquía el 12,3.

En función de qué partidos votan los encuestados, solo los votantes de Cs y PP prefieren una monarquía: el 47,1% en el caso del partido naranja ante un 30,9% que quiere monarquía, un 19,1% que no lo sabe y un 2,9% que no contesta, y en el caso de los populares el 60% defienden la monarquía ante un 27,9% que prefiere que no haya Rey y un 11,6% que no lo sabe.

Torra ha nombrado este viernes por otra parte conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia al diputado de ERC y alcalde de Agramunt (Lleida), Bernat Solé, que releva a Alfred Bosc tras la polémica por el caso de acoso sexual de su exjefe de gabinete.