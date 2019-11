ERC sitúa el diálogo entre gobiernos después de la investidura de Sánchez

Así lo ha explicado este martes el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián , quien ha asegurado que la formación republicana votará no a la investidura si no hay un calendario de trabajo "en una mesa de negociación entre Gobiernos, el de España y el de la Generalitat".

El PP no participará en el ‘cordón sanitario’ a Vox en el Congreso

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha trasladado a la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, que su partido no va a participar en ningún cordón sanitario en la configuración de la Mesa del Congreso para excluir a Vox. Según han informado a Efe fuentes de la dirección del PP, este martes se ha producido un encuentro entre ambos políticos, en el que García Egea ha informado de la posición de los populares con respecto a la configuración del órgano parlamentario, que se constituye el próximo martes. El número dos del PP ha comunicado a la representante socialista la posición del partido del partido a este respecto, que ya había explicado por la mañana el vicesecretario general de Comunicación, Pablo Montesinos, en una rueda de prensa. Montesinos aseguró que el PP no negociará con el PSOE para excluir a ninguna formación de la Mesa del Congreso de los Diputados, en referencia a la posible entrada de Vox en este órgano parlamentario, tras conseguir 52 diputados el 10-N. Aunque Montesinos ha reiterado que el PP no hará un cordón sanitario contra Vox, no aclaró si sería partidario de negociar con esa formación y prestarle apoyos para que entre en la Mesa, o si se dedicará a actuar por libre para garantizarse con sus 89 diputados dos asientos en el órgano rector de la Cámara.