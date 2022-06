España, Marruecos, Argelia: 'manca finezza'

Breverías

1. Intrafamiliaridad de hombres matando a mujeres

Ejemplo práctico de cómo entiende Vox algunas cosas. Un hombre mata a cuchilladas a su pareja en Soria delante de su hija. Para Juan García-Gallardo, el vicepresidente del Gobierno de Castilla y León y líder de Vox en esta comunidad, no es ni un asesinato machista, ni violencia de género ni ninguna otra denominación legal y ampliamente aceptada por la sociedad. Lo denominan violencia intrafamiliar. O sea, un episodio que ocurre dentro de una familia, donde igual puede ocurrir que el hombre mate a la mujer o a mujer al hombre, aunque los datos del CGPJ indican que el 85,8% de las víctimas mortales a manos de sus parejas son mujeres. Y no, no es menor cómo se llaman los crímenes. Lo que no se nombra no existe. Lo que no existe no se visibiliza y no lo que no se ve difícilmente tiene el amparo legal y social y se modifica, corrige o arregla. No es un tema menor ni es trasnochado feminismo como pretende hacer creer Vox. Son decisiones adoptadas en organismos internacionales y, por lo tanto, consensuadas. No son caprichos ni ocurrencias. Hasta mayo 20 mujeres han sido ya asesinadas por sus parejas o ex parejas en España.

2. Adiós al voto rogado

El Congreso ha puesto punto y final a esa ocurrencia que fue el voto rogado, un laberinto que dificultaba y, por lo tanto, disuadía el voto de los españoles residentes en el extranjero. La norma derogada, aprobada en 2011 con la intención de acabar con el fraude electoral, condujo a que sólo menos del 105 de los potenciales electores solicitaran el voto -tal era el sistema- lo que situó la participación entre en 5% y el 7%. Antes de esa reforma el voto en el extranjero alcanzaba incluso el 31% de participación. La derogación ha gozado de un amplio consenso, con sólo un voto en contra y una abstención. Ahora las papeletas llegarán a los domicilios sin que tengan que solicitarlas o se podrán descargar en internet. "Los derechos no se ruegan, los derechos se ejercen", dijo el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Es una reforma justa que acaba con una discriminación difícil de entender porque, de facto, impedía el voto a los españoles residentes en otros países.

3. Carné de conducir a los 16 años

A partir de 2023 los jóvenes de 16 años podrán conducir coches eléctricos de hasta 15 kw y con una velocidad máxima de 90 km/h, lo que supone el doble de lo que hasta ahora se permitía para esa edad. Necesitarán sacarse el permiso B1, que acaba de introducirse en la nueva estrategia de Seguridad Vial. Se pretende facilitar la movilidad de los chavales en los entornos urbanos y darle nuevas opciones de movilidad en zonas donde el transporte público es más deficiente. Francia fue pionera en implantar una medida similar y lo hizo pensando en los jóvenes de las zonas rurales, más perjudicados por la carencia de una red de transporte público eficiente. Si se piensa bien, con esa edad ya pueden conducir motocicletas. Las pruebas serán exigentes y, aunque el paso entraña riesgos, no parecen mucho más de los que ya asumen en una moto. Después volverá el debate sobre el voto a los 16 años -que ya se ha rechazado esta semana en el Congreso-, sobre el que hay diversas opiniones. Viendo cómo conducen muchos adultos y su actitud ante la política, tampoco es para escandalizarse que jóvenes de 16 accedan a esos derechos.