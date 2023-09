ACUMULAMOS ya demasiados envites marcados por la idea de que España está al borde del abismo. Quizás porque muchos confunden una encrucijada con un barranco. Donde estamos como país es un cruce de caminos. La solidez de nuestras instituciones y la reciedumbre de nuestro sistema no se va a resquebrajar mañana, como no lo ha hecho durante los últimos cuatro años. Y todo pese a que la justicia sobada y bajo sospecha que padecemos no brilla como garante fundamental de los contrapesos que habrán de ponderarse. Aún no sabemos qué Gobierno va a tener España y ya se han encendido nuevas hogueras. Salvo sorpresa muy imprevista, hay dos opciones: gobierna el bloque liderado por el PSOE añadiendo a Junts a la ecuación o se repiten elecciones. Al PP de Feijóo le faltan cartas y le sobra ansiedad. Dialogar con Junts es correcto, pero no debería hacerlo sólo apremiado por una investidura muy cuesta arriba. Si sirve como comienzo de una cierta normalización no estaremos perdiendo el tiempo, aunque inquiete a los suyos mucho más que pedirle al sanchismo hecho carne que lo haga presidente dos años. No se dilucida ahora sólo un Gobierno sino el empeño de un país en su relación con las fuerzas minoritarias más determinantes -nacionalistas e independentistas vascos y catalanes- y por lo tanto con los territorios que representan mayoritariamente, que es lo sustancial.

Caerse del ciruelo

La política española -los españoles- puede iniciar una nueva etapa con otras coordenadas o podemos esperar a que el PP un día se caiga del ciruelo y entienda España en su complejidad. Da igual que gobierne en todas las autonomías si no entra en un círculo virtuoso que le ayude a asumir que en España hay millones de ciudadanos con otras sensibilidades y prioridades, con otras ideas y propuestas políticas para relacionarse con el resto del Estado y, por añadidura, muchos que no quieren ser españoles, que es la manifestación suprema y espinosa del desafío. No parece que el tiempo vaya a modificar sustancialmente la posición del PP, que no va a moverse de sus posiciones mientras Vox, que es su contraparte para alcanzar el poder, esté pegado a su espalda como vigilante del esencialismo conservador. Pero no puede ignorarse que los cambios relevantes que pudieran ayudar a un mejor encaje territorial no se producirán sin el concurso de los dos grandes partidos. La pregunta es qué hacer entonces. ¿Esperar como el viejo coronel de García Márquez a que llegue la carta con una pensión de guerra que nunca llega? ¿Activar las opciones que brinda el sistema y la Constitución? ¿Mirar para otro lado como si los problemas fueran a disolverse por ensalmo?

¿Qué se está negociando?

Si Pedro Sánchez consigue ahormar una mayoría parlamentaria que lo invista presidente estará en disposición de tratar de avanzar hacia adelante. Será de hecho la condición innegociable de quienes lo hagan presidente. Pero lo que hará volverá a generar ruido y crispación, aunque acabamos de comprobar cómo el ruido y la crispación sobreactúan frente a la realidad que imponen los votos. Se especula mucho y se sabe poco de lo que andan hablando entre bambalinas PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Junts. Las condiciones que damos por hecho son la amnistía y el referéndum de autodeterminación. Hay quien discurre otras jugadas alternativas: amnistía para los implicados en los hechos -más de 4.000 según Omnium Cultural, que incluye a condenados, sancionados económicamente y destituidos-; regreso voluntario de Puigdemont a España (donde sería detenido) como el héroe que se inmola para salvar a los suyos; y reforma estatutaria, aunque reformar el Estatut es para los más hiperventilados una pantalla muy superada. Y respecto al regreso de Puigdemont, éste se parece a Tarradellas como un huevo a una castaña por mucha emulación que pretendan sus propagandistas.

Sumen a esta ecuación al PNV, que anda cocinando sus propios intereses en esta jugada multibanda, más listos y taimados. Esta semana, Urkullu, Ortúzar y Aitor Esteban le han hecho una envolvente de manual a Feijóo: Urkullu habló con él por teléfono a petición del líder popular para decirle que él no decide nada respecto a los pactos y que llamara a Aitor Esteban. Al día siguiente, el lehendakari publicaba una tribuna reclamando una convención constitucional para reinterpretar la Carta Magna y consolidar un Estado plurinacional. Horas antes de la publicación del artículo, Feijóo declaraba que la conversación con Urkullu prometía cosas provechosas para el futuro de España y Euskadi. Jugada made in Sabin Extea.

Amnistía y neosanchismo

La amnistía es la piedra sobre la que el PP edificará el neosanchismo. Atentos porque ya ha comenzado el aguacero de interpretaciones constitucionales sobre la amnistía. Se dirimen debates interesantes sobre si es posible hacer lo que la Constitución no prohíbe expresamente. Peritos tiene la Carta Magna. Al final todo se dilucidará en las instancias judiciales donde se reproducen fielmente las argumentaciones y los posicionamientos políticos. Y pasará a ser un asunto de mayorías, no de mejores argumentaciones legales. Pero sobre todo será un asunto político, no constitucional.

La amnistía podrá salir adelante, como salió la amnistía fiscal de Montoro, que fue otra forma de perdonar otros delitos a los ricos evasores, entre ellos Rato, Francisco Granados, unos pocos hijos de Pujol y algunos borbones. Puede aprobarse la amnistía, otra cosa es que sea entendida por la mayoría de ciudadanos.

Licencia para pactar… con Junts

El PSOE es ventajista cuando afirma que el resultado de las urnas -el PP ha sido el más votado- es un aval democrático para hacer cualquier cosa. Interpretar el resultado de las urnas cuando no es tan concluyente como pretenden en Moncloa es arriesgado. Una buena parte del voto socialista perseguía zafarse de la amenaza de Vox antes que avalar las decisiones más polémicas de la legislatura anterior. E interpretar con tanta habilidad el apoyo a una posible mayoría tan heterogénea es conceder a sus votantes una capacidad extraordinaria para prever sumas, bendecir alianzas y asumir decisiones futuras. Porque esas decisiones requerirían pactos más sólidos y con más actores que los directamente interesados para que no parezca que la justicia está en almoneda, que hay ciudadanos privilegiados que gozan de inmunidad y, por lo tanto, que la justicia no es igual para todos. Sería como admitir que el intento de secesión fue más justo que la ley que condenó a quienes lo impulsaron saltándose el camino del derecho. Será limpiar la ficha de miles "de represaliados por el Estado" según el lenguaje de las asociaciones civiles indepes. Ésas son las consecuencias primarias de la amnistía y conviene no olvidarlas por más que pueda ser conveniente para avanzar en el mayor conflicto que tiene planteado España como país.