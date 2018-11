España sólo firmará el acuerdo del 'Brexit' si se aclara el artículo 184 sobre Gibraltar

El Gobierno español apoyará el Acuerdo y Declaración Política sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea si consigue "claridad suficiente sobre las implicaciones" jurídicas y políticas del artículo 184, que contempla que los asuntos sobre Gibraltar se abordarían entre Reino Unido y la UE, sin mencionar a España, "si no, no", ha asegurado el secretario de Estado para la UE, Luis Marco Aguiriano, en su comparecencia ante la comisión mixta para la UE del Congreso.

Aguiriano se refería así al problema surgido hace unos días con el "descubrimiento" de que "alguien, con nocturnidad y alevosía", según ha dicho, había incluido en el texto acordado del Acuerdo de Salida un artículo según el cual, en el futuro, los asuntos sobre Gibraltar se abordarían entre Reino Unido y la UE, sin mencionar a España.

Para España, resulta fundamental que cualquier asunto sobre el Peñón sea siempre negociado entre España y el Reino Unido y cualquier acuerdo al respecto deberá contar con el visto bueno previo de España, por lo que la referencia deberá quedar explicitada "con total claridad", sobre todo tratándose de un acuerdo que regirá las relaciones en el futuro.

El artículo, "desconocido por todos salvo por quien o quienes lo introdujeron casi con alevosía y nocturnidad", fue descubierto por el equipo de Exteriores la noche del pasado miércoles, ha asegurado Aguiriano.

Desde entonces, el Ministerio que dirige Josep Borrell ha consultado con la Asesoría Jurídica Internacional, con la Abogacía del Estado y con expertos legales y constitucionales y ha llegado a la conclusión de que el texto del acuerdo y de la declaración política deben especificar este punto. "Tiene que quedar meridianamente claro que cualquier relación futura entre la UE y Reino Unido debe contar con el visto bueno de España", ha subrayado en varias ocasiones Aguiriano.

"Eso exige clarificación, negro sobre blanco, que no hay ninguna posibilidad de que se pueda entender como nos tememos", ha precisado el secretario de Estado, para quien "si no hay riesgo" de que se entienda mal, "que lo escriban; simplemente".

Aguiriano ha revelado que el presidente Sánchez ha hablado con la primera ministra británica, Theresa May, sobre este asunto y las posiciones son las mismas "antes y después de la conversación".

Según el secretario de Estado, May se felicitó de los acuerdos alcanzados en los memorandos, por lo que Sánchez le dijo que si la negociación directa y bilateral había funcionado tan bien, por que no la extendían a otros temas y se retiraba el artículo 184. May hizo "toda una serie de consideraciones sobre su fragilidad política, los riesgos de la falta de mayoría y pidió solidaridad y apoyo", ha asegurado Aguiriano.

En respuesta, Sánchez le instó a dar las garantías que España necesita "no ya por que caiga o no caiga su Gobierno, sino simplemente por que es una reivindicación histórica, vital y respaldada por el derecho internacional y el derecho europeo, ni más ni menos".

Según el relato del secretario de Estado, "la primera ministra le dio vueltas y finalmente el presidente le dijo, 'mire usted, señora primera ministra, teniendo en cuenta que usted misma se acaba de felicitar porque las negociaciones han ido bien, me dice usted por favor sí o no. Si acepta que, a partir de ahora, para los demás temas haya una negociación directa entre España y el Reino Unido sobre Gibraltar y, por tanto, habría que modificar el artículo".

"La pregunta es sencilla: sí o no. Si es no, nos queda poco por hablar y habrá que pensar durante los próximos días", y si es no, no votaré que sí al acuerdo de retirada ni la declaración política, si es que hay Consejo el domingo", habría dicho Sánchez. "Las cosas quedaron rematadamente claras y la posición (española) está más que consolidada", ha remachado Aguiriano.

El secretario de Estado ha concluido su intervención reclamando la lealtad y apoyo del resto de los grupos de la Cámara, ya que en este asunto "no conviene a España presentar diferencias y fisuras" sino "objetividad y sentido de Estado". Estos acuerdos y esta negociación merecen "el apoyo del conjunto de este país para poner definitivamente las palancas y sistemas que nos van a permitir comenzar a arreglar un problema histórico" como es el de Gibraltar.