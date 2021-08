La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado rechaza las alegaciones de Interior a la Audiencia

La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha asegurado este miércoles que las alegaciones que el Ministerio del Interior ha presentado ante la Audiencia Nacional sobre las repatriaciones de menores marroquíes desde Ceuta, no deben ser admitidas por el Tribunal por ser "extemporáneas" e "irregulares". En este sentido, ha avisado de que volverá a recurrir si se aceptan.

En un comunicado, la ONG explica que ha accedido -"aunque no formalmente"- a los expedientes que la Audiencia Nacional había exigido a Interior tras el recurso que la entidad presentó este lunes.

En concreto, el Tribunal pidió al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska que certificara que la instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad en la que se ordenó el inicio de las repatriaciones es verídica.

Sin embargo, denuncia Red Española de Inmigración, Interior "está aprovechando que la Audiencia Nacional les dijo que confirmase la autenticidad de un documento para hacer una alegación contra el recurso". "Nuevamente, se saltan el procedimiento", ha denunciado la entidad.

Un "ruego" vs. "un acto administrativo formal"

En este sentido, la ONG recuerda a Grande-Marlaska que, si no está conforme con la competencia puede plantear un recurso y/o una cuestión de competencia, algo que, indica, no ha hecho.

Del mismo modo, critica que en su respuesta a la Audiencia Nacional, el Ministerio haga constar que el documento de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre estas devoluciones de menores es "un ruego" y no un acto administrativo formal.

Al respecto, la Red Española de Inmigración señala que, de ser así se "contradice la doctrina del Tribunal Supremo (TS) puesto que acto administrativo es cualquiera que despliegue efectos ante terceros".

Además, recuerda que el Ministerio es el único capaz de activar tratados, ya que no es competencia delegable que un tratado internacional se pueda activar unilateralmente por un organismo inferior. Por lo tanto, indica, "no es viable lo que indican". "Que sepamos los tratados no los activan los ruegos", añade el texto de la entidad.

De este modo, la ONG considera que los alegatos de Interior se están "saltando el procedimiento" y, por tanto "no son admisibles". Así, ha explicado, cuando se le de el traslado formal de las mismas, Red Española de Inmigración las rechazará.

Finalmente apunta que, como "ya se temía", el departamento de Fernando Grande-Marlaska "está hablando con la Audiencia Nacional para anular esto". "Si se diera el caso, recurriremos", concluye.