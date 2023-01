Feijoó en Cádiz: "Estamos obligados a dar un paso al frente en un momento crucial de la democracia española"

Alberto Núñez-Feijoó ha utilizado la sede de la primera constitución española como símbolo para presentar y defender su plan de Calidad Institucional. El líder del PP se ha valido del Oratorio de San Felipe Neri de Cádiz, "origen de una de las paginas más gloriosas de la historia de España" entre cuyas paredes se reunieron los diputados de España y América para "derrotar el pesimismo, demostrando que se podía avanzar hacia el futuro con plena confianza y optimismo".

"El eco de las Cortes de Cádiz se extendió por todo el mundo, haciendo que la palabra liberal fuera adoptada como sinónimo de política abierta", ha afirmado Feijoó, que ha vinculado esos hechos históricos de 1812 con la actualidad política, "que nos obliga a dar un paso al frente en un momento crucial de la democracia española, que surge en 1812 y se consolida en 1978". "Los diputados de 1812 no sabían si su voz clamaba en el desierto. Nosotros sabemos que estamos con la mayoría de los españoles, que queremos que no nos arrebaten la constitucionalidad", ha asegurado.

Se ha mostrado muy crítico Feijoó con el gobierno de Pedro Sánchez, "que sigue un guión que escriben los anticonstitucionalistas en una deriva en la que se va superando nuestra capacidad de asombro". "¿Cuál es el límite?", se pregunta el líder de la oposición, que asegura no tener una respuesta segura "desde que el sanchismo entró en acción". "El PP está hoy aquí para denunciarlo y para algo más. El PP está para rebelarse, y para demostrar que no es la del gobierno la única política posible en España. Hay una política mejor porque hay una España mejor, que merece unas instituciones mejores, que sirvan a unos ciudadanos libres e iguales ante la ley, sin privilegios o discriminaciones por ser afines o no al gobierno de turno", ha asegurado.

Por todo ello defiende el PP ese plan de Calidad Institucional que busca "evitar los actos antidemocráticos, los abusos de poder y obligar a respetar los procedimientos propios de la democracia"; una misión que debería corresponder al gobierno, "pero que en España no solo está ausente ese gobierno, sino que está enfrente", en lo que Feijoó considera "un hecho insólito que solo puede deberse a que se trata de un ejecutivo intervenido que asume su condición de rehén". "Nosotros no somos ni seremos rehenes de nada ni de nadie. Estamos aquí por nuestros principios, y por nuestro deber", ha garantizado.

Los populares han defendido también este lunes que este plan salga a la luz ahora, sin esperar a las próximas elecciones. "Se puede pensar que es más cómodo aguardar a las urnas y aprovechar en nuestro beneficio esa la política de hoy de colonizar los organismos y las instituciones. Pero ese no es mi proyecto para España, no quiero un gobierno que les mienta ni organismos e instituciones que sean meros apéndices del gobierno. Ese no es mi modelo", ha afirmado Núñez-Feijoó, que ha concluido diciendo que "la extenuante actualidad no debe conducirnos al desaliento", buscando así el apoyo de este plan más allá del Partido Popular.