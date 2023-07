Feijóo pide por carta a Sánchez reunirse esta semana para evitar el bloqueo y la ingobernabilidad

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, mantener una reunión esta semana para dialogar y evitar un "bloqueo" y la "ingobernabilidad" de España, después del resultado electoral que ha otorgado 137 diputados al PP.Feijóo ha remitido este domingo una carta a Sánchez en la que se presenta como ganador de las elecciones generales y le reitera su propuesta de reunirse para conocer sus posiciones y poderle "detallar" las suyas, "en la responsabilidad que acompaña al candidato de la fuerza política ganadora con el propósito de establecer un diálogo responsable, en beneficio de la estabilidad política e institucional de España".Le recuerda que "la complejidad que pueden suscitar los resultados electorales no debe agravar" incertidumbres ni "minar la confianza de los ciudadanos en la capacidad de nuestro sistema político y constitucional para asegurar la mejor gobernabilidad en interés de España".La misiva de Feijóo se ha difundido poco después de que el PSOE haya decidido reclamar la revisión de más de 30.000 votos nulos, tras el escaso margen que separaba al PP y al PSOE del último escaño por Madrid.En la carta, redactada en primera persona y en la que no trata de usted a Sánchez, el líder de los populares le recalca que la fuerza que más escaños ha conseguido es la que debe gobernar."Como sabes, un factor continuo de gobernabilidad y normalidad en nuestro país a lo largo de toda su trayectoria democrática lo ha constituido el reconocimiento de que la fuerza política ganadora en elecciones generales es la que debe gobernar, frente a eventuales combinaciones negativas que polaricen a la sociedad, dañen gravemente la cohesión territorial y lleven al límite a nuestro sistema constitucional", le incide.Y es que la nueva aritmética de bloques tras ganar el PP un escaño más hasta los 137, y restar uno al PSOE hasta los 121, hace compleja una investidura de Sánchez que requiere del apoyo afirmativo de Junts.Feijóo apunta que "España no se merece una situación ingobernable, y tampoco podemos permitirnos un bloqueo en un momento tan relevante para nuestra economía y nuestras instituciones, en plena Presidencia española del Consejo de la Unión Europea"."Por eso, como candidato con mayor respaldo ciudadano, con voluntad de dar continuidad a los precedentes de alternancia política, te expreso mi deseo de mantener una reunión a lo largo de esta semana para tratar de los asuntos que he esbozado, para conocer tus posiciones y poderte detallar las mías en la responsabilidad que acompaña al candidato de la fuerza política ganadora", finaliza.