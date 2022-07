Feijóo advierte que Sánchez usará "todos los resortes del Estado" para frenar el cambio

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido este martes a formar una alternativa de Gobierno que diga la verdad a los españoles y que devuelva la "serenidad" al país en estos momentos críticos y ha advertido de que el Ejecutivo socialista va a usar "todos los resortes del Estado para frenar el cambio".

Durante su intervención ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP, Feijóo ha propuesto una alternativa frente a la "frivolidad" y "soberbia" de Pedro Sánchez, centrado en el "yo, yo, yo", y frente al "peor Gobierno posible, el más débil y el más sectario de la democracia".

Tras subrayar que España no está para que le vayan contando con "cuenta gotas" la realidad de la situación económica, el líder del PP ha ofrecido una política diferente y que "trate a los españoles como adultos, no como niños".

Ha señalado que Pedro Sánchez está ya centrado en hacer oposición a la alternativa, mientras que el PP lo está en construir un Gobierno para revertir la situación económica. "Ese es el camino y os puedo asegurar que nosotros de caminos sabemos...", les ha dicho a los suyos en referencia a sus cuatro mayorías absolutas en Galicia.

Núñez Feijóo ha asegurado que el PP está "más unido, vivo y orientado que nunca" y que existe un clamor social en todos los territorios, que reclama "rigor y seriedad" en la gestión, así como volver la "serenidad y el sentido común" al país.

En este sentido, ha pedido a los suyos que estén preparados ante las próximas citas electorales y que no se confíen, para dar a España la esperanza de que un cambio político es posible.

Y ha avisado a sus rivales que por mucho que le insulten no va a dejar de pensar lo que piensa porque no ha dejado Galicia para darle a España "más de lo mismo", sino darle "la política que exige el país".

Se ha referido, aunque sin mencionarlo expresamente, a los cambios que ha hecho Sánchez en el partido, para señalar que él está "por encima de todas las cosas, "caiga quien caiga" y "sin respeto por nada y sin lealtad a nadie".

Ha añadido que no sorprende que quien "no respeta" las reglas de la democracia, deje de respetar a los suyos. "No concibo semejante soberbia y que nadie se rebele contra esa soberbia", ha dicho antes de advertir que cualquier socialista que no alza la voz estos momentos "es cómplice de sus acciones".