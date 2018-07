Feijóo afirmó tras depositar el voto que eligió "lo mejor para el PP"

El presidente de la Xunta y del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, votó en la primera vuelta para el congreso del partido, una elección que aseguró que "no es fácil". "Al final he elegido lo que creo que es mejor para el PP, porque sin partido no es posible ser opción de gobierno, y a partir de ahí construir un equipo que sea capaz de gobernar España",subrayó.

Así se pronunció en declaraciones a los medios tras emitir su voto en la sede del PP de Vigo, donde el mandatario gallego explicó que la decisión no ha sido fácil para él porque conoce "a la mayoría de los candidatos" y cree que "muchos de ellos son compatibles entre sí".

"Es como si a usted le dicen: ¿Y usted que elegiría dentro de, por ejemplo, el Celta de Vigo? ¿Con qué jugador se queda usted? Aquí estamos preparados para jugar en equipo, y por tanto elegir a uno del equipo, cuando creo que hay más personas que pueden trabajar en ese equipo, no resulta fácil", afirmó.

Feijóo llegó a la sede local del PP pasadas las 18:00 y emitió su voto en la cabina habilitada para el voto secreto, donde estuvo alrededor de cinco minutos. Al ser cuestionado por qué motivo se prolongó en la emisión de su voto, ha argumentado que tuvo que "elegir a 20 compromisarios".