Feijóo reafirma su "compromiso" con Galicia ante el "peregrino" Casado

El presidente de la Xunta y candidato del PPdeG a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, reivindicó ayer su compromiso con Galicia y proclamó que, si la comunidad "quiere" y sus ciudadanos lo avalan en la cita con las urnas el 12 de julio, él estará "a disposición de Galicia los próximos cuatro años". "A lo que me debo absolutamente es a Galicia. Estoy únicamente a disposición de Galicia, ese es mi compromiso público y notorio", clamó Feijóo ante su jefe de filas en el PP, Pablo Casado, quien, según sus propias palabras, se desplazó a Santiago como "un peregrino" para participar en la presentación de los candidatos populares al 12-J. Hasta seis veces estará en Galicia en el sprint electoral final.

Feijóo volvió a agitar su compromiso con Galicia y garantizó que, pese a los "años" que suma, a lo vivido, y al "dolor" que sufrió cuando, como presidente, "vinieron mal dadas" -el acto albergó un minuto de silencio por las víctimas mortales de la pandemia-, opta a un cuarto mandato "con más fuerzas y ganas" que cuando recuperó la Xunta para el PPdeG el 1 de marzo de 2009.

Abascal prevé atar algún escaño e insiste en "dialogar" con el mandatario gallego

"Con más fuerza, con más ganas y, por qué no decirlo, con más experiencia", sentenció Feijóo, quien reivindicó la gestión de su Ejecutivo y su objetivo de no depender de ningún "socio" ni liderar un gobierno formado por "un mejunje" de cuatro partidos.

Manifestó su deseo de poder brindar una cuarta mayoría absoluta -las encuestas predicen que así será- a Gerardo Fernández Albor, Manuel Fraga, José María Aznar y Mariano Rajoy, el líder del PPdeG previno de un exceso de confianza y aseguró que él no se fía de los sondeos.

"A mí no me pilla una sola encuesta que me dé más diputados que nunca. Aún no he ganado, no hay un solo voto en las urnas", advirtió Feijóo, tras instar a los suyos a pedir a la ciudadanía que les apoye y "patear" cada aldea y municipio de la comunidad.

Dio las gracias a Casado por "hacer cinco horas en una furgoneta" desde Madrid. También ensalzó su interés por Galicia y explicó que, durante el pico de la pandemia, lo llamó reiteradamente para preocuparse por la situación, haciendo "crítica constructiva cuando era menester".

Casado, quien se identificó como "un peregrino", recogió el guante y agradeció el compromiso de Feijóo con Galicia por encima de sus "intereses personales".

El presidente del PP señaló que "cuando un mejunje de partidos intenta enfrentarse electoralmente, simplemente para derrocar a un Gobierno que lo ha hecho bien, esa alternativa no merece ni mucho tiempo para definirla, ni la confianza de los gallegos". Casado dedicó el grueso de su discurso a la era pos-Covid y a hacer hincapié en que sí hay alternativa jurídica al estado de alarma, que no puede ser "el atajo de nuevo".

Reclamó ajustes legislativos y dejó caer que quizás pueda ser necesario el ejemplo de una "gallega de adopción", como Ana Pastor, que ya legisló en 2003 y con el SARS y el ébola pudo actuarse de otro modo.

"Por mucho que ahora digan de la colaboración, siempre la hemos mostrado", deslizó e invitó a una "política útil" pues el haber llegado tarde ha significado "descuidar la salud de los españoles", los que ahora se merecen, dijo, saber cuántas víctimas exactamente se ha cobrado el virus en el país.

También estuvo en tierras gallegas el presidente de Vox, Santiago Abascal, quien afirmó que su formación "tiene un pie dentro" del Parlamento regional y reiteró su disposición "al diálogo" con Feijóo. Abascal participó en un acto en la plaza del Obradoiro, donde llegó tras recorrer el último tramo del Camino de Santiago desde el monte do Gozo.