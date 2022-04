Feijóo envía sus cuentas a Moncloa

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, envió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su propuesta de plan económico, y le reclamó un entendimiento "recíproco" que permita trabajar "juntos" para corregir un "rumbo equivocado" que puede tener consecuencias "a medio plazo".

Más información Feijóo propone una ayuda directa de hasta 300 euros a las rentas más bajas

El llamado Plan en defensa de las familias y la economía de España que Feijóo remitió al Palacio de la Moncloa contiene propuestas en cuatro ejes: rediseño de los fondos europeos, racionalización del gasto burocrático del Gobierno, reformas estructurales y una bajada fiscal "selectiva e inmediata" sobre todo a las rentas medias y bajas.

"Todas las medidas que verás en este plan son realistas, combinan decisiones inmediatas con otras a medio plazo y pueden afrontarse presupuestariamente, sobre todo a través del incremento de recaudación que la inflación está originando en las arcas públicas", argumenta Feijóo en la carta que acompaña al documento, de la que el PP remitió también una copia a los medios.

Feijóo alerta en la misiva de que la situación económica de España no se debe en exclusiva a la guerra en Ucrania o a la pandemia, si no que existen daños "domésticos" que provocan que España sufra una inflación un 40% superior a la de sus socios europeos -del 9,8%-, por lo que urge a "mejorar la planificación" para no "seguir dañando" previsiones económicas revisadas ya a la baja.

"Obviar que muchos de los problemas que afrontan los ciudadanos son propios y requieren decisiones de carácter interno es una equivocación que tendría consecuencias a medio plazo", avisa Feijóo, que argumenta que es una obligación con las familias, empresas y trabajadores mejorar la política económica.

Feijóo sostiene que, tras enviar su plan, en el que han participado expertos de la sociedad civil, éste ya le pertenece al Gobierno para aplicarlo y pide "entendimiento" porque "ningún otro asunto es más urgente en este momento que trabajar juntos para fortalecer el presente y el futuro económico de los españoles".

El aún presidente de la Xunta explica que su voluntad es que sea "normal y habitual" que el Ejecutivo y "la alternativa de Gobierno", puedan trabajar "juntos" en asuntos de esta relevancia y le pide a Sánchez reciprocidad y que "atienda" las propuestas formuladas desde el PP "con espíritu leal y constructivo".

El plan contiene bajadas fiscales de hasta 10.000 millones de euros, como deflactar el IRPF a las rentas anuales inferiores a 40.000 euros, además de ayudas directas de hasta 300 euros a quienes menos perciben, un recorte de ministerios o actuaciones en materia de energía.

El PP propone reutilizar para hacer frente a la situación actual los fondos el real decreto ley 5/2021 de solvencia empresarial, que dotaba de 7.000 millones a las comunidades para otorgar ayudas directas a empresas afectadas por la pandemia y que no se han ejecutado en su totalidad por "los errores de diseño y la complejidad de los requisitos". Plantea una deducción de hasta 500 euros por trabajador por gastos e inversiones en teletrabajo, transporte público, formación o actividades extraescolares.

Con el fin de rebajar la factura eléctrica, el PP incluye una batería de medidas que van desde garantizar la actividad de la industria electrointensiva hasta abordar la fiscalidad. En concreto, plantea la minoración del IVA del gas y electricidad al mínimo permitido por la UE (4%), así como la reducción del IVA y del impuesto de hidrocarburos al mínimo establecido por los organismos comunitarios.