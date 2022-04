Feijóo garantiza apoyo al Gobierno de Sánchez en asuntos de Estado

Alberto Núñez Feijóo ya es el nuevo presidente nacional del PP, el sexto de la historia de este partido desde que lo fundase otro gallego: Manuel Fraga. Nacido en Orense en 1961 y presidente de la Xunta, el líder ha sido elegido por el 98% de los compromisarios. Ha sido el único candidato que accedió a dar el paso tras la defenestración de Pablo Casado, quien ha estado este sábado en el congreso que se celebra en Sevilla para dar este relevo.

"Estamos aquí para ofrecer solidez, sentido de Estado y un rumbo", ha declarado Feijóo en su discurso de proclamación, en el que ha marcado que su objetivo es ganar las próximas elecciones generales en España. "No vamos a esperar a que caiga el Gobierno, se trata de ofrecer esperanza a los españoles. No estamos aquí para asistir a la destrucción de los partidos del Gobierno. Salimos a ganar, no a esperar a que los partidos del Gobierno caigan", ha indicado.

Ésa ha sido una idea que el nuevo líder ha querido subrayar: "No hay ansiedad" por ver caer al Gobierno de Pedro Sánchez. Al contrario, el líder de la oposición se ha comprometido a apoyar al Gobierno de España en asuntos de Estado, pero también "para cesar a ministros" o "para bajar impuestos". "Y para respetar que la política exterior no es cosa de un hombre, sino de todos los españoles, garantizamos el apoyo al Gobierno", ha indicado.

Si algo ha caracterizado al mandato de Pablo Casado, han sido las prisas por tumbar al Ejecutivo de Sánchez, lo que le llevó a forzar adelantos electorales en las comunidades autonómicas o a cambiar sus relaciones con Vox, que han ido desde una tolerancia inicial a una ruptura de la amistad con su líder y anterior militante del PP, Santiago Abascal.

Feijóo, nacido en Orense en 1961, rescata para el PP un discurso muy parecido al de Rajoy, gallego como él, que hizo de la apelación al sentido común su principal argumento. "Ya dije que yo no vengo a insultar al presidente del Gobierno, vengo a ganarle", ha repetido en dos ocasiones en este congreso. Ha confesado que tanto Rajoy como José María Aznar son sus referentes políticos.

Fue Rajoy, cuando era vicepresidente de la Xunta, quien conoció a Alberto Núñez Feijóo cuando el nuevo líder era funcionario de la Xunta y fue a reclamar algunas reivindicaciones . "No me hizo caso, pero me hizo un encargo", relató el gallego: "Y nos dijo: 'Oye, vosotros que sois de Hacienda, ¿no podéis echar una mano con la ejecución del Presupuesto que va atrasado?". Sin embargo, quien lo fichó para el PP fue Romay Beccaría, ministro de Sanidad en el primer Gobierno de Aznar.

Feijóo también ha marcado distancias con Vox. "Somos el partido de la diversidad, que cree en los gobiernos autonómicos, pero no es un partido confederal", ha indicado. "Dejemos de ser más españoles que nadie, más patriotas que nadie, aquí cabemos todos, los que quieran unirse a la España común", ha señalado.