Feijóo ve menos grave la votación del 'Parlament' en 2017 que la reforma penal

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóó, ha denunciado que el Gobierno y el PSOE "insulten" a los jueces y a los magistrados del Tribunal Constitucional y ha lamentado que este jueves el "independentismo ganase al constitucionalismo" en el Congreso. Es más, ha recalcado que esa votación en la Cámara Baja es "más grave" que la que se celebró en el Parlamento de Cataluña en 2017 porque entonces, ha subrayado, el PSOE estaba con la Constitución.

"Hemos comprobado que aquellas votaciones donde se declaró la independencia de Cataluña y la desconexión de Cataluña con el resto de España de 2017 fueron menos graves que las que se produjeron ayer porque en el año 2017 en el Parlament de Cataluña el PSOE estaba con la Constitución y ayer el PSOE abandonó la Constitución", declaró este viernes Feijóo a los medios de comunicación en Valencia.

El líder del PP lamenta que se apruebe "disminuir las penas por corrupción"

Así se pronunció un día después de que el Pleno del Congreso haya aprobado la ley que suprime el delito de sedición, reforma el de malversación y modifica la elección de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde nombrar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en una votación en la que no participaron ni el PP ni Ciudadanos y al que precedió un bronco debate parlamentario con acusaciones de golpismo.

Feijóo subrayó que esa sesión plenaria del Pleno del Congreso se ha convertido en un "día negro de la democracia española" que "va a ser recordado" porque "por primera vez en las Cortes Generales gana el independentismo y pierde el constitucionalismo".

"Por primera vez en las Cortes Generales se deroga un delito que viene existiendo en el Código Penal desde hace siglos, cuya última redacción es la de 1995, el conocido Código de la democracia redactado por el PSOE", afirmó, para añadir que con la derogación de ese delito se "facilitan los referéndums en España".

El líder del PP lamentó que el Congreso haya aprobado también "disminuir las penas a los corruptos por malversación de fondos públicos", facilitando que "se utilice dinero público" para declaraciones de independencia o un referéndum, según dijo.

"También por primera vez utilizando el Código Penal se intenta, y se va a conseguir si no se remedia, el control del Gobierno del TC y la humillación una vez más de las competencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)", afirmó.

El presidente del PP recordó que miembros del Gobierno ya llamaron a los jueces "fachas con toga" y añadió que este jueves el PSOE, en alusión al discurso del socialista Felipe Sicilia, "homologó a los magistrados del TC con los guardias civiles golpistas de 1981".

A su entender, esto debe llamar la atención de todos porque "no todo vale para mantenerse en el poder" cuando "se sabe que se está legislando de una forma ilegal y en contra del Tribunal Constitucional".

Por todo ello, el jefe de la oposición ha sentenciado que lo ocurrido este jueves en el Congreso "no había ocurrido jamás" y "acredita" que el jefe del Ejecutivo no tiene "límites". Frente a eso, garantizó que el PP seguirá "respetando la convivencia y la Constitución", dado que, "el Gobierno está claro que ya no lo hace".

Además, reivindicó el "respeto" de su partido al Tribunal Constitucional "decida lo que decida" el próximo lunes -cuando tiene fijada una reunión para pronunciarse sobre el recurso del PP-, al tiempo que expresó "su respeto a la independencia judicial decidan lo que decidan los jueces" porque si no se está de acuerdo "cualquier ciudadano puede recurrir las sentencias".

Feijóo insistió en que han comprobado que Pedro Sánchez "no tiene límites y que su único objetivo es resistir" en Moncloa. "Hemos de aceptar hoy que las minorías han derrotado a las mayorías. Eso sí, auspiciadas por el Gobierno de España, lo que es francamente mucho más grave", manifestó.

También censuró las palabras del jefe del Ejecutivo hablando de "complot" -desde Bruselas acusó a PP y Vox de tratar de "amordazar" al Congreso con un "complot burdo" jaleados por la derecha mediática- y dijo que "ese lenguaje populista es impropio de un primer ministro europeo".

"Ese lenguaje es muy peligroso cuando viene del primer ministro de España. Es peligrosísimo que el Gobierno y sus ministros consideren que los jueces son fachas con toga y que los miembros del TC se asimilan a los guardias civiles golpistas del 23F", abundó, para hacer un "llamamiento a la calma y a proteger la Constitución y la igualdad e todos los ciudadanos ante la ley".

Tras afirmar que los ciudadanos están "perplejos" ante el hecho de que el presidente del Gobierno "no tenga límites", les pidió que no se "olviden" de lo que está pasando con el Gobierno de Pedro Sánchez y defendió de nuevo ir a elecciones ya.

Feijóo aseguró que él no conoce ningún otro presidente de la UE que dirija un Gobierno en el que se "insulta" a los jueces y al Poder Judicial como "lo está haciendo en España el señor Sánchez, su grupo parlamentario y sus socios independentistas". "Lamentablemente, hoy el independentismo gobierna en España", finalizó.

El Gobierno confía en que el Tribunal Constitucional (TC) no suspenda el lunes la reforma del Código Penal que incluye cambios en la elección de miembros del propio tribunal de garantías, para que pueda ser aprobada el jueves, fecha fijada para el pleno del Senado que la tiene que ratificar.

Este viernes, el día posterior a la aprobación por el Congreso, varios ministros han llamado a la responsabilidad a los magistrados del TC, que aplazaron su decisión al lunes, para que no paralicen un procedimiento legislativo en curso, algo sin precedentes en la democracia española, que, sin embargo, desean PP, Vox y Ciudadanos.