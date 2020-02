Feijóo impide a Cs arrimarse

Alberto Núñez Feijóo no permite arrimarse a Ciudadanos. Galicia es su territorio y no permitirá compartir marca con la formación naranja; sólo dejará incrustar a algunos independientes de Cs en sus listas para las elecciones gallegas del 5 de abril, no más. Eso lo tienen claro tanto el barón popular como la portavoz de la fuerza naranja, Inés Arrimadas, que se reunió con Pablo Casado, presidente del PP, en el Congreso -donde les dieron plantón los fotógrafos que cubren la información parlamentaria-. Ambos partidos reconocieron avances para formar una alianza en los comicios vascos, que se celebrarán también el Domingo de Ramos. No así en Galicia, pues Feijóo, en palabras de Arrimadas, se ha convertido en un "escollo".

Los contactos entre el PP y Cs han sido escasos desde la reunión de la semana pasada entre el secretario general popular, Teodoro García Egea, y el secretario general del grupo parlamentario de Cs, José María Espejo-Saavedra. Ante la inminencia del límite del plazo para registrar las coaliciones en el País Vasco y Galicia, que termina esta semana, Arrimadas tomó la iniciativa para intentar desencallar personalmente la situación con Feijóo, a quien llamará personalmente.

El barón popular no varía un ápice su negativa a ir de la mano de la formación naranja

Pero pincha en hueso por ahora. La política jerezana afirmó tras la reunión que su partido y el PP comparten la voluntad de formar una coalición para concurrir juntos a las próximas elecciones en el País Vasco, pero que Cs aún está pendiente de que se resuelva el "escollo" de Galicia, donde los populares siguen rechazando una coalición. Así lo ha explicado en rueda de prensa en la Cámara Baja tras verse con Casado para intentar convencerlo de acordar coaliciones para los comicios autonómicos en Galicia, Euskadi y Cataluña.

La portavoz parlamentaria de Cs espera que el PP sea "coherente" y acabe aceptando en Galicia lo mismo que pide en el caso de Cataluña, donde la formación naranja está en una posición más fuerte que el Partido Popular.

Indicó que en Galicia su partido asume que la coalición estaría liderada por el PP, que el candidato sería Feijóo, y que "no hay que eliminar la marca del PP".

García Egea insistió en que "el problema no es el mismo" en Galicia y en Euskadi, por lo que hay que mirar cuál es la "fórmula adecuada" en cada territorio para unir fuerzas. Mostró que la postura de su partido sigue inamovible sobre no ir en coalición en Galicia. "Hasta el 1 de marzo tenemos todas las vías abiertas", explicó el secretario general popular en referencia a la fecha límite para presentar las listas, para que en aquel territorio donde la fórmula elegida no sea la coalición, cuyo plazo de presentación finaliza esta semana, se pueda seguir negociando.

Feijóo no cambió su discurso. "Cs tiene una oportunidad y nosotros también, que es sumar fuerzas. Ellos verán si quieren sumar de verdad o, por el contrario, y es legítimo, están en su congreso, que coincide con las elecciones", dijo.