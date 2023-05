Feijóo exige que la reforma del CGPJ esté en el BOE antes de la renovación

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha endurecido sus condiciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial y exige que la reforma del sistema de elección esté en el BOE y que los jueces elijan a los jueces antes de renovar la composición del Consejo.

Fuentes de la dirección nacional del PP han explicado que este partido pone la reforma del sistema de elección como condición previa para renovar porque los populares ya no se fían del PSOE tras la ruptura de las negociaciones el pasado otoño, de la que culpan a los socialistas por sacar a la palestra la reforma de la sedición.

Este miércoles, el líder del PP ha instado a hacer una reforma "inmediata" de la ley del poder judicial para que los jueces elijan a los jueces "y en base a esa reforma inmediatamente renovar y actualizar el Consejo General del Poder Judicial".

Comisión Europea

En el IV Foro Internacional Expansión, Feijóo ha denunciado que el Gobierno tiene "alergia" a la independencia judicial y que sus antecedentes en nombramientos como los del Tribunal Constitucional "producen escalofríos".

Después de que la Comisión Europea haya instado a renovar el CGPJ antes de la presidencia europea, Feijóo ha defendido la proposición de ley que el PP llevará a debate en el Congreso para que las Cortes elijan a los ocho vocales juristas y los jueces elijan sus 12 magistrados del turno judicial.

Según el líder del PP, es "ya inaplazable" cambiar el sistema de información y que "es lo que insta la Unión Europea".

"Volver a ocupar no solo el Tribunal Constitucional sino el Consejo General del Poder Judicial con una serie de nombramientos del Gobierno sería un flaco favor a la democracia española en este momento", ha señalado Feijóo.

Propuesta antigua

El Congreso de los Diputados debatirá el martes la iniciativa que el PP registró hace meses y que retoma ahora en la campaña electoral y ante el toque dado por Bruselas al llevar el CGPJ más de cuatro años.

El líder del PP ha sido además muy crítico con la situación del Tribunal Constitucional porque está "incompleto", "son 12 y hay 11" y el magistrado que falta, que elije el Senado, le "corresponde al PP".

Según Feijóo, al PSOE no le "interesa nombrar al que falta" para que no "se empaten las deliberaciones" porque de los siete magistrados progresistas hay dos -el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y una ex alto cargo en Moncloa- que pueden ser recusados por las leyes en las que han intervenido y con el que falta los conservadores pasarían de cuatro a cinco.