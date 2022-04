Feijóo reúne a su partido para presentar el plan económico y convocar los congresos

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reúne hoy a su Comité Ejecutivo que formalizará la convocatoria de los congresos de Galicia y Madrid y analizará el proyecto económico de los populares frente a Pedro Sánchez, después de que el partido lo ha puesto ya en conocimiento de los agentes sociales.Los máximos dirigentes de la formación, presidentes regionales y de comunidades autónomas y los vocales elegidos el pasado 2 de abril para acompañar a Feijóo en su proyecto, entre los que figura el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se reúnen en Génova en un momento en el que no se conoce la fecha de las elecciones de Andalucía y tampoco cuándo dejará Feijóo la Xunta de Galicia.El segundo Comité Ejecutivo de la era Feijóo, tras el que se reunió en Sevilla, se produce además un día después de que Alfonso Fernández Mañueco haya tomado posesión como presidente del primer gobierno de coalición de PP y Vox, en Castilla y León, en un acto al que no ha acudido el líder del PP, si no su número dos, Cuca Gamarra, y donde sí estuvo presente Santiago Abascal.Los populares han restado importancia a la ausencia de Feijóo, que explicó que su prioridad era la reunión con los agentes sociales, y en el PP han hablado de cordialidad con el líder de Vox, con el que el todavía presidente de la Xunta se intercambió mensajes tras el congreso que le colocó al frente del PP.Está previsto que el Comité ratifique los congresos del PP madrileño y del PP de Galicia, que se celebrarán el 20 y 21 de mayo, y el 21 y 22 de mayo, respectivamente. Aunque los cónclaves se solapan en un día, el líder del PP acudirá a ambos, según indican fuentes de la formación.En la cita madrileña, Isabel Díaz Ayuso se hará con las riendas de la formación, en un proceso en el que no se espera que cuente con contrincantes, pues llega después de que su choque con Pablo Casado forzase la sustitución del entonces presidente del partido, contrario a que la presidenta de la Comunidad de Madrid se hiciese también con el mando orgánico.En Galicia, está previsto que sea Alfonso Rueda, actual vicepresidente de la Xunta y líder del partido en Pontevedra, quien se erija en sucesor de Feijóo, quien dejó formalmente el liderazgo del partido gallego el pasado 1 de abril.Estos dos puntos, así como la propuesta de bajada de impuestos para paliar el impacto de la alta inflación, que el PP remitirá al Gobierno el viernes, se tratarán con seguridad, pero el encuentro de Feijóo con los dirigentes de su partido se produce con varias incógnitas abiertas.Es el caso de la presidencia de la Xunta. Feijóo todavía no ha presentado su renuncia aunque como pista apuntó que su relevo en la comunidad autónoma será anterior al del PPdeG, por lo que Galicia tendrá nuevo presidente trece años después antes del 22 de mayo.También está en el aire la fecha de las elecciones en Andalucía. El presidente andaluz, Juanma Moreno, que este miércoles acudirá a Génova, dejó entrever este martes que los comicios serán en junio y abrió la puerta a que no sean en domingo. Por plazos, las urnas deberán llegar después del 12 de junio.Además, en el PP no aclaran si del Comité Ejecutivo saldrán propuestas para nombrar nuevos portavoces parlamentarios, después de que la del Congreso, Cuca Gamarra, haya asumido la secretaría general de la formación y cuando el Senado es la única vía para que Feijóo mantenga cara a cara parlamentarios con Sánchez.El encuentro coincide además con la investigación abierta por el cobro de comisiones en una compra de mascarillas efectuada por el Ayuntamiento de Madrid en 2020, donde la Fiscalía imputa delitos de estafa a los acusados, y la oposición ha puesto el punto de mira en el rol jugado por el alcalde, que denuncia una "cacería" de la izquierda en su contra.Con estos y otros asuntos de actualidad sobre la mesa, como la petición de Feijóo de que gobierne quien gana las elecciones, es decir la lista más votada, acudirán a Génova los principales dirigentes de la formación, incluidos los presidentes de Andalucía, Castilla y León, Murcia y Comunidad de Madrid; Juanma Moreno, Alfonso Fernández Mañueco, Fernando López Miras e Isabel Díaz Ayuso.