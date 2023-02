Feijóo exige reponer la sedición ante el "ridículo jurídico" de Sánchez

Rodríguez valoró el "diálogo" puesto en marcha por el Ejecutivo porque se ha logrado que "lo que antes era un conflicto político traspasó las fronteras" y llegó a ser "un problema" en el ámbito judicial, "hoy está en la senda de la convivencia". El Gobierno, además, no cree que la decisión Tribunal Supremo vaya a afectar al proceso de diálogo en Cataluña porque los dirigentes catalanes con responsabilidad de gobierno "no quieren volver a la situación de 2017".

Por parte del Gobierno, la ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, respondió al auto del Supremo asegurando que "el Estado español está protegido por el ordenamiento jurídico". La interpretación del Ejecutivo es que la resolución corrobora que con la derogación del delito de sedición no se produce una despenalización" de los hechos.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, exigió este martes recuperar el delito de sedición tras el "ridículo jurídico" que a su juicio supone tanto la "aniquilación" de este tipo penal como que el cambio en la malversación no haya producido rebaja de penas a independentistas, como según los populares pretendía el Gobierno.

El auto aviva las tensiones en el independentismo

La decisión del Tribunal Supremo de mantener las penas del procès a pesar del cambio del Código Penal ha evidenciado las diferencias en el independentismo catalán, y en el Congreso de los Diputados la CUP y JxCat reprocharon ayer a ERC su "ingenuidad" al pactar la reforma de la sedición y la malversación del Gobierno. En su revisión de la sentencia del procès, el Tribunal Supremo ha mantenido los 13 años de inhabilitación para el ex vicepresidente catalán y líder de ERC, Oriol Junqueras, al rechazar rebajarle la condena por la reforma del delito de malversación. Para la diputada de JxCat Míriam Nogueras esta es la prueba de que pactar con el Estado "no sirve para nada" y haciéndolo "solo" además "haces el ridículo". Este partido considera que la vía del diálogo es una "vía muerta" y que la única "viable" es la de la independencia. "Se tiene que ser muy iluso para creer que en campo contrario, en campo español, no vas a perder por goleada, básicamente porque el árbitro del partido se llama (Manuel) Marchena (presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo) y eso el PSOE lo tiene clarísimo", afirmó Nogueras. Mireia Vehí, diputada de la CUP, cree que el PSOE ha pecado de "cándido" y ERC de "ingenuidad" con la reforma del delito de malversación. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, sostuvo que "el PSOE hace de PSOE" mientras que "parte del Poder Judicial ha declarado la guerra a parte del Gobierno, ideas y partidos".