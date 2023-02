La Fiscalía defiende mantener las penas por los delitos sexuales: "No somos calculadoras"

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, defendió el criterio del Ministerio Público de no rebajar condenas de agresores sexuales si la pena que se les impuso entra en las horquillas de la conocida como ley del solo sí es sí: "No somos meras calculadoras, debemos ser algo más".

"Los agresores sexuales no pueden tener un tratamiento privilegiado respecto del resto de delincuentes que, a lo largo de las distintas reformas del Código Penal, han sometido sus condenas a revisión", subrayó en la comparecencia de la Comisión de Justicia del Senado para presentar la memoria de la Fiscalía de 2021.

García Ortiz no quiso obviar el debate abierto en torno a la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual y las consecuentes rebajas de condenas que se han producido y defendió el decreto que dictó para que los fiscales no apoyen rebajas de penas si estas pueden ser también impuestas con la nueva ley.

El decreto, explicó, pretende garantizar los principios de seguridad jurídica y de igualdad, "asegurando que a cualquier penado, sea por el delito que sea, se le aplica una misma interpretación de la ley penal más favorable". El fiscal garantizó que su postura, desde el punto de vista "estrictamente jurídico", "está bien definida" y su espíritu "será siempre evitar espacios de impunidad y proteger a las víctimas".

"La función del jurista no es puramente aritmética, no es -no ha de ser- un ejercicio de automatismo, no somos meras calculadoras: debemos ser algo más", señaló García Ortiz antes de manifestar que, entre las interpretaciones constitucionalmente posibles, se optó "por la más garantista con los derechos de las víctimas" y con el Convenio de Estambul.