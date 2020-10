La Fiscalía no investigará a Ábalos por su encuentro con Delcy Rodríguez

La Fiscalía pidió al Tribunal Supremo (TS) que no admita a trámite las querellas contra el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, por su encuentro con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas el pasado 20 de enero.

El Ministerio Público remitió a la Sala Segunda del Alto Tribunal el informe en el que se opone a las querellas de los partidos Laócrata y Vox contra Ábalos, a quien le atribuyen un presunto delito de prevaricación por el encuentro que mantuvo con Delcy Rodríguez, quien tiene prohibida, por la UE, la entrada y tránsito en zona Schengen. Ambos partidos aseguran que Ábalos autorizó a la vicepresidenta de Venezuela para que "atravesara el espacio aéreo español y aterrizara en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas", pese a que "tenía prohibida su estancia y tránsito por el espacio europeo".

Pero la Fiscalía del TS señaló que las querellas están "basadas exclusivamente en artículos de prensa (especialmente Vozpópuli) y en la "declaración notarial" de un trabajador que ni siquiera especifica su puesto de trabajo, todo ello sin concretar mínimamente la participación del querellado en los hechos imputados".

Respecto a la prevaricación que le imputan al ministro, la Fiscalía afirmó que "pese a la naturaleza de este delito, los querellantes, al margen de sus opiniones y sospechas, no concretan cuál es la resolución injusta y arbitraria dictada por el querellado, ni cuáles son los indicios de participación del querellado en la decisión que cuestionan".

Todo ello, añadió, "desconociéndose incluso quién la tomó, ni mucho menos las razones de la misma, defecto de especial trascendencia dado que el delito de prevaricación se reserva para sancionar supuestos límite, en los que la actuación administrativa no solo es ilegal, sino además injusta y arbitraria", de modo que "de las querellas no se evidencia ni el dictado de una resolución administrativa, ni mucho menos su injusticia y arbitrariedad".

Apuntó el Ministerio Público que no existen indicios de que la supuesta intervención de Ábalos "fuera mas allá del ámbito estrictamente diplomático y entrara en evidente contradicción objetiva con el ordenamiento jurídico". "No olvidemos que además, y al parecer, la citada vicepresidenta no llegó a entrar en territorio español, sino que se mantuvo en la zona de tránsito hasta que partió en avión con destino fuera del espacio europeo", agregó el escrito.

Por todo ello, la Fiscalía afirmó que "no existiendo indicios suficientes de que los hechos sean constitutivos de delito de prevaricación, así como su participación en los mismos, se inadmita a trámite la querella y se decrete el archivo de las actuaciones", sin perjuicio del resultado de las investigaciones que se están llevando a cabo en el Juzgado de Instrucción 31 de Madrid. Porque el Partido Laócrata no sólo llevó el encuentro entre Ábalos y Rodríguez al TS, sino que también denunció los hechos ante este juzgado de Madrid, igual que hizo Vox y el PP.