Fracasa la reunión entre Sánchez e Iglesias sobre la investidura

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha avisado al líder de Podemos, Pablo Iglesias, de que habrá nuevas elecciones si no logra ser investido el próximo 23 de julio, según han admitido fuentes del partido morado.

Durante casi dos horas en el Congreso, Sánchez e Iglesias han mantenido este martes su quinta entrevista desde las elecciones y a solo una semana de que arranque el próximo 22 de julio la sesión de investidura.

Desde el partido morado aseguran que la cita sólo ha servido para constatar que el candidato socialista "no quiere negociar", sino que intenta imponer unilateralmente un gobierno de partido único.

También recriminan a Sánchez que siga actuando como si gozara de una mayoría absoluta que no tiene y subrayan que su actitud no es sensata. De la misma manera, sostienen que no es coherente buscar por igual apoyo en la izquierda y en la derecha cuando lo que, a su juicio, necesita la ciudadanía es "certezas y garantías".

En este contexto, Iglesias ha pedido al presidente el Gobierno que flexibilice su posición y se avenga a negociar un acuerdo integral de coalición de izquierdas "sin líneas rojas" y que incluya un programa y unos equipos que la doten de estabilidad. Para Iglesias, "no es serio" ir a una investidura sin haber logrado apoyos y "amenazar" con una repetición electoral.

El PSOE niega que Sánchez tenga decidido ir ya a elecciones

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha subrayado este martes que "no es cierto" que el presidente en funciones haya transmitido al líder de Podemos. No obstante, también ha advertido que la investidura es el 23 de julio y "esa es la oportunidad", al tiempo que ha recalcado que "no hay segundas oportunidades".

La número dos del PSOE y portavoz en el Congreso ha acusado a Unidas Podemos de decir varias "falsedades" sobre la posición de los socialistas, y ha afeado a sus dirigentes que en las últimas semanas hayan puesto en boca de Pedro Sánchez cosas que el líder socialista no ha dicho.

Ha lamentado así haber escuchado a Pablo Iglesias y a la portavoz de su grupo parlamentario, Irene Montero, que Sánchez les había comunicado que la primera opción del PSOE era Ciudadanos y la segunda el PP, y que los pactos con la izquierda eran para "cositas sociales".

También ha acusado a Podemos de poner en boca de Sánchez "palabras que no existieron", como la supuesta oferta de dos o tres ministerios, algo que "nunca se ha producido", o la afirmación de que Sánchez tiene decidido volver a elecciones. "Eso no es cierto", ha insistido.

Adriana Lastra ha recalcado que "la confianza se construye día a día" y a las negociaciones se va "con ánimo de pactar". "Si tu interlocutor se dedica a descalificar, a lo mejor es que no tiene tanto ánimo de pacto",