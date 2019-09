¡Qué disgusto, abuelito!

El Tribunal Supremo ha dado luz verde "por interés general" a la exhumación de los restos de Francisco Franco y ha decidido que se le entierre en el cementerio de Mingorrubio, en El Pardo, donde residen su mujer y su hija y muchos otros políticos franquistas. Pobre, la familia del dictador no puede sepultar al abuelito donde quiera, ni mucho menos en la cripta de la catedral de La Almudena, como era su torticero deseo .

El torpedo judicial se ha lanzado en plena precampaña electoral de las elecciones generales del 10 de noviembre, es decir, de una manera muy oportuna para el correcaminos Pedro Sánchez, que en julio de 2018 preveía una exhumación exprés, en cuestión de días. La familia de Franco plantó pie en pared y a los socialistas se les evaporaron las prisas y se pusieron manos a la obra para que la exhumación se hiciera “con todas las garantías". Pero Sánchez, con sus urgencias electoralistas de las elecciones generales del 18 de abril, vuelve a patinar en marzo al fijar otra fecha, la del 10 de junio, para rematar la faena y los del pie en pared logran que el Supremo lo impida. Hasta este martes.

Ya sólo quedan pendientes algunos flecos, como ese afligido juez de lo contencioso que mantiene bloqueada la licencia de obras para retirar al dictador de su ignominioso mausoleo del Valle de los Caídos. Y los apenados nietos del dictador podrán seguir interponiendo recursos, tanto al Constitucional como al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para que no molesten al abuelito.

Lo más curioso es comprobar la reacción de otros disgustados deudos con la sentencia del Supremo, todos esos que se están llevando las manos a la cabeza y que hablan de “profanación" (Santiago Abascal), esos ahorradores que no se gastarían “ni un euro" al efecto (Pablo Casado) o esos dolientes indolentes que se incluyen entre los “muchos españoles a los que a estas alturas no nos importa" el asunto (Albert Rivera).

Estos selfies de la derecha les retratan muy bien. De Vox no cabía esperar otra cosa y al PP le están mancillando su arbol genealógico y las fotos sepia de sus orígenes franquistas. Pero el líder de Ciudadanos, que nació en 1979, no tenía necesidad de ponerse estup... endo ante este acto de justicia poética y poner peros virtuales, que hay miles de republicanos que permanecen en fosas comunes y parajes varios sin entierro digno y otros miles como el (¿tu?) abuelito, don Albert. No te quitará el sueño, pero muchos de tus potenciales votantes de centroizquierda tomarán nota de tu indiferencia generacional, como dices. No somos nada, como cantan los de La Polla Records. Su música comprometida no te importa, claro. Como a muchos les (nos) importa un bledo, por poner un ejemplo, la de Malú.