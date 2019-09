Fuego cruzado de reproches en Ciudadanos tras la marcha de Francisco de la Torre y Nart

La marcha de Ciudadanos del diputado Francisco de la Torre y del parlamentario europeo Javier Nart, formalizadas el jueves pero anunciadas en julio, ha terminado por encender la mecha, con un duro cruce de reproches no solo de carácter político sino personal.

El líder de Cs, Albert Rivera, cargó contra el ex diputado de su partido Francisco de la Torre, que horas antes había acusado a Rivera de no saludarlo por el pasillo del Congreso, ni haberle dado el pésame por la muerte de su padre, que falleció a finales de julio, unos días después de anunciar su renuncia al escaño.

De la Torre declaró en la Cadena Ser que su decisión de dejar el escaño se debe a las discrepancias con la estrategia del "no es no" que la formación de Albert Rivera ha aplicado hacia Pedro Sánchez. "Los ciudadanos no nos votaron para esto", ha criticado.

El ex diputado afirmó que el partido ha sufrido una "radicalización en las formas y un comportamiento totalmente inamovible" que no comparte.

A renglón seguido, criticaba a Rivera por no haberse comunicado con él para darle el pésame por la muerte de su padre, aunque poco después en un mensaje en Twitter lo matizó, y aclaró que Rivera no le llamó, pero sí le envió un breve mensaje dándole el pésame.

Le replicó Rivera, que acusó al ex diputado de "utilizar la muerte" de su padre para "atacar" a antiguos compañeros y al proyecto político de Ciudadanos.

"He visto muchas cosas en política, pero se han traspasado determinadas líneas rojas", denunció Rivera. En declaraciones en el Parlamento de Cataluña, el presidente de Cs relató que poco después de recibir su carta de dimisión, tuvo conocimiento de la muerte del padre de Francisco de la Torre y, además de enviarle un mensaje, ordenó al grupo parlamentario que enviara una corona de flores a la capilla ardiente.

"Creo que no vale todo en política. Uno puede discrepar, dar un portazo e irse por intereses personales, pero uno no puede jugar con informaciones falsas para intentar dañar la imagen de sus compañeros", insistió.