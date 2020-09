Gabilondo emplaza a Cs y Vox a dejar caer el Gobierno de Ayuso en Madrid

El portavoz del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo, ha dicho que los socialistas tienen la "responsabilidad de promover el cambio" de Gobierno de la Comunidad de Madrid, pero ha invitado a Ciudadanos y Vox a valorar si la situación del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso es "sostenible".

En la segunda sesión del debate sobre el estado de la región, el portavoz socialista ha afirmado que tienen "una responsabilidad y una obligación, la de acceder a gobernar", y es "cuestión de lograr las mayorías para que eso sea posible, pero no de cualquier manera ni a cualquier precio".

"Son quienes conforman el propio Gobierno, o lo apoyan, quienes han de considerar si esta situación es sostenible. Y es usted, señora presidenta, la que debe valorar si está en las condiciones para poder hacerlo", ha subrayado Gabilondo en alusión a Ciudadanos, socio de Gobierno del PP, y a Vox, que apoyó la investidura de Ayuso.

En su intervención ha puesto el foco especialmente en Ciudadanos, cuyos votos necesitan para que prospere una moción de censura, una opción que ha sugerido Gabilondo sin llegar a mencionarla.

"¿Qué piensa hacer Ciudadanos? ¿O es que no tiene nada que ver con lo que sucede?", ha cuestionado el portavoz del PSOE, quien ha acusado al Gobierno regional de los "efectos devastadores" del coronavirus.

Pese a ello, Gabilondo considera que "ahora lo determinante es combatir la pandemia y sus secuelas y adoptar las decisiones imprescindibles de modo conjunto".

"Dado que encontramos censurable este Gobierno, trabajamos para que se produzca un cambio. Pero éste no puede ser nuestro único objetivo y menos aún en esta situación que hemos calificado de dura y doloros", ha añadido.

Gabilondo ha dicho que "podemos disentir y debatir sobre procedimientos" para "cambiar el Gobierno de Madrid", pero ha recalcado que "ello requiere una determinada mayoría para conseguirlo".

Ayuso mira a Cs

La presidenta madrileña ha agradecido a Ciudadanos que "no escuche" al PSOE y ha avisado de que "liberalismo y socialismo son como el agua y el aceite".

"Quiero agradecer al Grupo de Ciudadanos que ante este PSOE no escuche y no escuche, entre otras cosas, porque no es el PSOE de Felipe González, el PSOE de Joaquín Leguina, el ganador. Es ahora mismo un PSOE de sanchismo que está en otra espiral y que está a otra cosa totalmente distinta", ha lanzado.

Ayuso, que ha censurado que este Debate se haya convertido en el "del Estado de la moción", ha criticado que de manera "mezquina" se intente arremeter contra su Gobierno con el objetivo de "entrar por la puerta de atrás" al Ejecutivo, consiguiendo así lo que no se logró en el Parlamento.

Según la presidenta madrileña, cuando va a un municipio gobernado por el PSOE sus alcaldes piensan que le pertenece y "como creen que es suyo trasladan a la calle movilizaciones y escraches, como en "los peores momentos de Cataluña". En este punto, ha afeado que el PSOE llame a la puerta de Ciudadanos cuando precisamente este partido "se hizo fuerte defendiendo la libertad en Cataluña".

Mas Madrid se apunta

Por su parte, el portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Pablo Gómez Perpinyà, ha dicho que hará "lo imposible" por aunar los 67 votos necesarios para que prospere una moción de censura contra Ayuso, iniciativa que asegura que la gente "está pidiendo a gritos".

En su intervención en el debate, Perpinyà ha cargado contra la gestión "inepta y estridente" de Ayuso durante la pandemia del coronavirus, y ha dicho que su Ejecutivo es "un peligro" que amenaza con hacer de Madrid "la Corea del Norte neoliberal.