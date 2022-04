Gobernar es discriminar

Entró en vigor la medida más llamativa y anunciada de reducir el litro de combustibles en 20 céntimos. Una decisión tomada con poca previsión y sin haber dado siquiera margen a las estaciones de servicio de modificar sus contabilidades y poniéndoles de fiadores del Estado de la noche a la mañana.

En algunas gasolineras hubo colas, en otras desconocimiento y en general en todas enfado entre sus dueños que a primera hora de la mañana aún no podían descargar de la web de la Agencia Tributaria el formulario para pedir al Estado el reembolso del descuento.

Recordemos que la medida incluye 15 céntimos de descuento por litro de carburante que aporta el Estado, es decir, tú y yo porque saldrá de no sé qué partida presupuestaria, eso ya se verá, y cinco céntimos más que las estaciones de servicio deben descontar del precio. Para todos.

La medida llega mal y es injusta. Mal porque no ha habido una previsión para que los negocios puedan recibir primero esa aportación del Estado o del Gobierno, como prefieran, y les ha convertido en directamente en bancos que tienen que aportar, de entrada de su bolsillo, 10, 20 o 200 euros, según el vehículo que reposte, de cada uno de ellos.

Más o menos como si vas a un bar, le invitas a un café al vecino y al ir a cobrar al camarero le dices que ya se lo pagas la semana que viene, que no se preocupe, que la semana que viene...

¿Por qué es además injusta? Porque estará muy bien para los conductores y transportistas, pero ¿y el que se mueve en transporte público o en bicicleta? ¿Dónde están sus 20 céntimos por el desgaste de los elementos de su medio de transporte o en los billetes que compra cada mes?

Cuando se gobierna se discrimina porque nunca se hace para todos, pero es que en este caso además se ha montado una chapuza que además promueve el consumo de combustibles fósiles. ¿Dónde queda en todo esto la tan cacareada transformación energética? ¿Y las energías verdes y todo lo demás? Pues saliendo por los tubos de escape del combustible rebajado.

Se incentiva el consumo, no el ahorro energético. Países como Alemania han sumado a este tipo de medidas, frente a la crisis provocada por la situación internacional, el descuento en el transporte público por ejemplo. Aquí no, aquí, dale al consumo que se me para la recuperación.

Y si sube el precio de la gasolina y nosotros mismos nos restringimos el uso del coche porque mejor ahorrar. No te preocupes, ahora viene el Gobierno y te baja el precio del tirón.