El Gobierno cree que Feijóo está "muy nervioso" por el debate con Sánchez y le recomienda "estudiar"

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha dicho este miércoles que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se puso “muy nervioso” ayer tras conocer que el martes debatirá en el Senado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como cree que evidencia que los populares sigan pidiendo un debate general entre ambos líderes, cuando la comparecencia de Sánchez alude también al contexto social y económico.

Por su parte, ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha instado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a "estudiar para no confundirse en los datos" en el debate y le ha sugerido que llame a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para "preguntarle efectivamente cuál es la posición de su partido en Europa" y "no quedarse solo".

Sánchez comparecerá en el Senado para informar acerca del plan de ahorro energético, en una decisión que llega después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le emplazase a debatir en la Cámara Alta, desde donde lidera la oposición en su condición de senador.

Bolaños ha puesto en valor que en este cara a cara se vayan a confrontar las medidas y propuestas del Gobierno, que “marcan el paso en Europa para ahorrar energía y para reducir la factura luz”, frente a “la nada más absoluta, que es el proyecto del PP”.

Bolaños ha ensalzado que el presidente del Gobierno participase este martes como invitado en una reunión "de estrategia" del Ejecutivo alemán sobre el suministro energético porque ello refleja, a su juicio, que Pedo Sánchez “lidera el debate energético en Europa”.

En este sentido ha defendido que los planes “que nacen en España” (como la “intervención” del mercado energético”) ahora los “hace suyos” la Comisión Europea, además de otros países como Alemania, “y se espera que también Francia”.

Ha subrayado que España apoya el debate sobre el gaseoducto que iría hasta Alemania, una propuesta que está encima de la mesa porque España, con Pedro Sánchez, "una autoridad a nivel europeo", está liderando el mercado energético en Europa.

IVA del gas

Por parte del PP, su portavoz en el Senado, Javier Maroto, ha asegurado que pedirán al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que baje el IVA del gas al 5%, como ya hizo con la luz pese a "reírse" de la propuesta que le trasladó el principal partido de la oposición. En su opinión, el "dinero extra" recaudado por la inflación debe ir a la "casa de los ciudadanos y no a la caja del Gobierno".

Maroto ha adelantado que Feijóo, propondrá en el cara a cara con Sánchez que el Gobierno adopte esta rebaja del IVA en el gas, para que pase del 21% al 5%. Además, ha insistido en que tiene que bajar el IRPF para hacer frente a los tres meses con el IPC por encima del 10%.

"El PP fue quien propuso la rebaja del 5% de la luz y se rieron de la propuesta que terminaron aceptando", ha apuntado Maroto, recordando la intervención de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, cuando en el Senado habló de medidas "cosméticas".

El Gobierno ya ha respondido a la demanda del PP de rebajar el IVA que se aplica al gas con un no. Isabel Rodríguez ha recordado que la "prioridad" en todo el mundo ahora es reducir el consumo energético y hacer frente al "chantaje" de Putin.

"Los que hacen este tipo de propuestas deberían escuchar bien cuáles son las prioridades en el mundo y en Europa. Y la prioridad hoy es que el chantaje de Putin no sea efectivo y consigamos reducir el consumo energético", ha recalcado, antes de añadir: "Sobre eso no he escuchado ninguna propuesta", en referencia a la rebaja del IVA del gas.

La ministra ha subrayado que el Gobierno ya está haciendo "un esfuerzo sin precedentes" y es el tercer país europeo que más dinero público destina a combatir las consecuencias de la guerra.

Ha recordado que se han aprobado dos decretos con medidas y se han puesto en marcha ayudas para "salvar" la economía de las familias y los autónomos, además del esfuerzo en materia impositiva para rebajar la factura de la luz.

