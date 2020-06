El delegado del Gobierno en Madrid censura la “manipulación” de la Guardia Civl sobre el 8-M

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha criticado este lunes el informe que presentó la Guardia Civil en la causa contra él por la manifestación del 8-M, al calificarlo de "chapucero" e "impropio" del Instituto Armado, ya que contenía "manipulaciones" e informaciones "sesgadas".

En una entrevista en la cadena Ser, Franco ha reconocido que se encuentra "muy satisfecho" por el sobreseimiento provisional del procedimiento por la manifestación del 8-M.

"Lo he pasado francamente mal", ha afirmado antes de apuntar que "reconocidos y prestigiosos" penalistas le habían admitido que la denuncia "no tenía ningún recorrido jurídico". "Siempre es incómodo estar en esta situación", ha valorado, al tiempo que ha dicho que "la verdad se ha impuesto".

Sobre el informe de la Guardia Civil ha criticado que "tenía y tiene" un gran respeto por el cuerpo pero, "dicho vulgarmente", se le han caído "los palos del sombrajo".

"Dejaba mucho que desear, era un informe chapucero impropio de la Guardia Civil. Me ha decepcionado un poco pero se ha impuesto la verdad", ha advertido.

Medias verdades

Para el delegado del Gobierno en Madrid este texto contenía "manipulaciones, medias verdades e interpretaciones sesgadas".

Asimismo, ha detallado que personas aludidas en él expresaron que no habían dicho lo que se reflejaba en el informe.

Franco ha reconocido haber mantenido una reunión con el coronel Diego Pérez de los Cobos, quien quiso despedirse del delegado tras ser cesado de su puesto como jefe de la Comandancia de Madrid.

Con "normalidad" y desde el "respeto" se desarrolló este encuentro. "No me pareció elegante entrar en los detalles del informe", ha dicho en otra entrevista en Onda Cero recogida por Efe.

El delegado ha asegurado que fue una "despedida protocolaria" y que Pérez de los Cobos estaba "dolido" por el cese.

Al hilo de esto, Franco ha dicho que no duda de la "lealtad" de las fuerzas de seguridad y está muy satisfecho con todas ellas. "En todo colectivo hay personas que no hacen con la misma brillantez su trabajo", ha advertido.

Por otra parte, el delegado ha defendido que si hubiera tenido la más "mínima insinuación" de que había peligro en la concentración del 8-M hubiera prohibido la manifestación.

No obstante, ha añadido que dos días antes del 8-M se decía que las personas que venían de países con infectados no tenían que guardar cuarentena, si no tenían síntomas.

El delegado ha señalado que no entiende por qué se ha investigado su actuación en Madrid sobre el 8-M cuando estas marchas se llevaron a cabo por toda España. "Algo de política había en todo esto", ha determinado.

Aprogc exige su cese

La Asociación Pro Guardia Civil (Aprogc) ha solicitado el cese inmediato de Franco si no retira públicamente sus críticas al informe.

En un comunicado, la asociación de guardias civiles lamenta el nuevo "ataque" a la Guardia Civil y al trabajo de sus agentes. "Los guardias civiles no entendemos cómo una persona que asume el cargo de Delegado del Gobierno en Madrid puede realizar este tipo de declaraciones, donde se insinúa que determinados guardias civiles no están realizando bien su trabajo o hasta que pueden estar cometiendo delitos en el ejercicio de sus funciones", denuncia Aprogc.

Por esta razón, desde la asociación exigen "una rectificación pública" de Franco y, en caso negativo, su cese inmediato como Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid.